به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت ورزش و جوانان، محمود گودرزی، ظهر امروز شنبه در بازدید از تمرینات تیم ملی فوتبال که خود را برای حضور در جام ملت‌های آسیا آماده می‌کند، ابراز امیدواری کرد که با حسن نظر و همکاری مسئولان محترم نیروهای مسلح، مشکل چند ملی‌پوش مشمول حل شود.

پیش از این هم، در تاریخ 23 آذرماه، وزارت ورزش و جوانان در نامه‌ای به سرلشگر دکتر فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، پیشنهاد داده بود، چنانچه صلاح می دانند به چند بازیکن مورد نظر کادر فنی تیم ملی اجازه دهند که این تیم را تنها در جام ملتهای آسیا همراهی کنند.

محمود گودرزی، ظهر امروز در جمع بازیکنان تیم ملی ابراز امیدواری کرد که با مساعدت مسئولان محترم نیروهای مسلح، تصمیمات به گونه‌ای گرفته شود که این تیم با تمام توان به مصاف حریفان برود.

اردوی تیم ملی فوتبال ایران از روز جمعه با 21 بازیکن آغاز شده اما قرار است 2 بازیکن دیگر هم به این فهرست اضافه شوند.

تیم ایران در مرحله نهایی شانزدهمین دوره جام ملت‌های آسیا در استرالیا، روزهای 21، 25 و 29 دی‌ماه، به ترتیب با بحرین، قطر و امارات متحده عربی بازی خواهد کرد.