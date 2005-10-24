خيزش عظيم كشورهاي اسلامي بقاي رژيم صهيونيستي را متزلزل كرده است

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در اطلاعيه جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي كه به مناسبت روز جهاني قدس صادر شد، آمده است: ما نيز همدوش ملت بزرگمان و همگام با همه ملتهاي آزاده، با حضور در راهپيمايي روز جهاني قدس انزجار خود را از رژيم غاصب، نامشروع و متجاوز صهيونيستي اعلام مي كنيم و بر اين باوريم كه اكنون كه سران كشورهاي اسلامي، كمترين جرات و شجاعت در اظهار نظر در مخالفت با تجاوزات رژيم صهيونيستي را ندارند، بر ملل جهان اسلام است كه حضور جدي تري را در راهپيمايي روز قدس به نمايش بگذارند.

سران كشورهاي اسلامي نيز بايستي بدانند كه برخي حركتهاي پنهاني در به رسميت شناختن رژيم صهيونيستي، حركاتي در راستاي تزلزل بيشتر پايه هاي قدرت آنهاست. به اعتقاد بسياري از آگاهان، به رسميت شناختن رژيم اسرائيل به بقاي اين رژيم و تضمين امنيت و برتري او در منطقه كمك مي كند. گرچه خيزش عظيم اسلامي نسل جديد در فلسطين و كشورهاي اسلامي، به شدت بقاي اين رژيم و حكومتهاي هم پيمان با آن را مورد تهديد، تزلزل و اضمحلال قرار داده است.

رژيم صهيونيستي برنامه هسته اي خود را در راستاي تسليح هرچه بيشتر به زرادخانه هاي هسته اي به طور جدي از حدود چهار دهه قبل آغاز كرده است و امروز داراي بيش از 200 كلاهك هسته اي است كه تهديد جدي عليه صلح و امنيت منطقه و كشورهاي جهان خواهد بود. راه اندازي جنگ رواني در خصوص تلاش براي دستيابي به سلاحهاي هسته اي بيانگر آن است كه لابي جهاني صهيونيست به شدت از تمركز افكار عمومي بين المللي بر فعاليت هاي نظامي هسته اي خود نگران است.

در انتهاي اين اطلاعيه آمده است: جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي بر اين باور است كه امروز حمايت از فلسطين آرماني برآمده از ايدئولوژي است و منافع جهان اسلام در تحقق اين انديشه و عملياتي كردن اين استراتژي تامين مي شود. دفاع از حقوق مشروع ملت فلسطين، عاملي بازدارنده در مقابل هرگونه تجاوز به مرزهاي سرزميني و آرمانهاي ملت ها خواهد بود.