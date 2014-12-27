به گزارش خبرگزاری مهر، با امضای تفاهم‌نامه بین سازمان محیط زیست کشور و سازمان میراث فرهنگی درباره اجرای طرح گردشگری در تنها جزیره ایران، آشوراده، بسیاری از دوستداران و فعالان محیط زیست اعتراض خود را نسبت به این موضوع اعلام کردند.

سمن‌های زیست محیطی نیز از جمله نهادهای حقوقی بودند که با صدور بیانیه‌های مختلف به تغییر کاربری در آشوراده اعتراض کردند. «کانون عالی گسترش فضای سبز و حفظ محیط زیست ایران» نیز در این باره بیانیه‌ای صادر کرده که متن آن به شرح ذیل است:

در شرایطی که پیکر نحیف و زخم خورده محیط زیست و منابع طبیعی کشور می‌رفت تا خیال بهبود شرایط در سایه استقرار دولتی معتدل، خردورز و واجد برنامه‌های زیست محیطی را در سر بپروراند، متأسفانه انتشار خبر ناگوار امضای تفاهم نامه‌ای نامیمون که قصد دارد زیستگاه منحصر بفردی چون آشوراده را به قطب و منطقه‌ای گردشگری بدل سازد موجبات بروز نگرانی‌های شدید در بخش قابل ملاحظه‌ای از جامعه فعالان و دوستداران طبیعت ایران را پدید آورد.

در این بیانیه آمده است، تصمیمی چنین شگفت و بدور از انتظار در حالی اتخاذ می‌شود که از تمامی نوار ساحلی ایران در دریای خزر تنها ساحل شبه جزیره میانکاله و جزیره آشوراده است که بطور نسبی تاکنون از دست درازی اشخاص، نهاد‌ها، زمین خواران، ویلا سازان و... و انواع کاربری‌های آلاینده و مخرب محیط زیست مصون مانده و پناهگاه گونه‌های ارزشمند و بی‌نظیری از پرندگان مهاجر، فک خزری و دیگر گونه‌های پستاندار و آبزیان بومی همچون ماهیان ازن برون و کپور در سرتاسر این دریاچه است.

«کانون عالی گسترش فضای سبز و حفظ محیط زیست ایران» به عنوان تشکلی مردمی و زیست محیطی که هرگز دغدغه‌ای جز حفظ محیط زیست ایران زمین ندارد با استناد به اصل مترقی پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که «... هرگونه فعالیت اقتصادی و غیر آن را که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند را ممنوع می‌داند» ضمن اعلام مراتب نگرانی و اعتراض شدید خود به چنین تصمیمی، جزیره آشوراده را بعنوان دروازه میانکاله و تنها باقیمانده از طبیعت بکر خزری، فاقد توان اکولوژیک لازم جهت تحمل چنین کاربری مخربی می‌داند و این حرکت را زمینه ساز نابودی کامل آن زیستگاه اعلام می‌کند و با صدور این بیانیه هرگونه دخل و تصرف در آن اعم از ملکی یا تغییر کاربری را به هر میزان و تحت هر عنوان و با هر توجیهی که موجب تغییر در سیمای طبیعی و ویژگی‌های اکولوژیک آن شود محکوم کرده و آن را ظلم آشکار به طبیعت ایران و میراث نسل‌های آینده به شمار می‌آورد.

پر واضح است در صورت عدم لغو چنین تفاهم نامه‌ای که زمینه‌ساز ورود خسارت‌های غیر قابل جبران به این پناهگاه حیات وحش می‌شود و امروز این کانون و سایر فعالان و متخصصان بدان بیم می‌دهند، این سازمان مردم نهاد برابر قوانین جاری کشور حق پیگیری قانونی موضوع را تا استیفای حقوق نادیده انگاشته شده محیط زیست، برای خود محفوظ می‌داند.