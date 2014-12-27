به گزارش خبرنگار مهر، تمرین عصر روز شنبه استقلال از ساعت ۱۵:۳۰ و در کمپ اختصاصی این تیم برگزار شد. حدود ۳۰ تماشاگر در محل تمرین حضور داشته و با حمایت از کادر فنی و بازیکنان از آنان خواستند که در نیم فصل دوم پرقدرت ظاهر شده و تنها به قهرمانی فکر کنند.

* هواداران استقلال به شدت نگران وضعیت وحید طالب‌لو بودند و امیدوارند مسئولان باشگاه هرچه زودتر مشکل طالب‌‎لو را حل کرده تا او بدون هیچ دغدغه‌ای در تمرینات استقلال حضور پیدا کنند.

* سجاد شهباززاده که از تیم ملی برای حضور در جام ملت‌های آسیا خط خورده بود، خود را به محل تمرین رساند و پس از چند دقیقه صحبت با یکی از اعضای کادر فنی تمرینش را با استقلال آغاز کرد. هواداران او را دلداری داده و به او گفتند که مطمئنا با تمرینات بیشتر در آینده ای نه چندان دور یکی از بازیکنان ثابت تیم ملی خواهد بود.

* برخلاف همیشه، امیر قلعه نویی با بازیکنان صحبت نکرد و این وظیفه را جواد زرینچه به عهده گرفت.

* با توجه به اینکه استقلالی‌ها صبح هم تمرین بدنسازی انجام داده بودند، کادر فنی فشار کمتری به بازیکنان آورد تا تمرین این تیم یکساعت به طول کشید.

* پس از صحبت‌های زرینچه، بازیکنان ابتدا بدن‌های خود را گرم کرده و سپس به بازی آقاوسط پرداختند و پس از آن حدود ۱۵ دقیقه به مرور کارهای تاکتیکی پرداختند. در دقایق پایانی، فوتبال درون تیمی را انجام دادند که در این بخش سرمربی استقلال به دقت بازی را تماشا می‌کرد و در مواقع لزوم نکات فنی را به بازیکنان یادآوری می کرد.

* تمرین تیم استقلال ساعت ۱۶:۴۵ به پایان رسید و این تیم فردا در دو نوبت صبح و عصر تمرینات خود را ادامه خواهد داد.