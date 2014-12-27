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۶ دی ۱۳۹۳، ۱۷:۴۱

گزارش تمرین استقلال:

دلداری هواداران به شهباززاده و نگرانی در مورد وضعیت طالب‌لو

دلداری هواداران به شهباززاده و نگرانی در مورد وضعیت طالب‌لو

مهاجم تیم فوتبال استقلال که در آخرین لحظات از فهرست اعزامی تیم ملی به جام ملت‌های آسیا خط خورد، در تمرینات آماده‌سازی این تیم حضور یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین عصر روز شنبه استقلال از ساعت ۱۵:۳۰ و در کمپ اختصاصی این تیم برگزار شد. حدود ۳۰ تماشاگر در محل تمرین حضور داشته و با حمایت از کادر فنی و بازیکنان از آنان خواستند که در نیم فصل دوم پرقدرت ظاهر شده و تنها به قهرمانی فکر کنند.

* هواداران استقلال به شدت نگران وضعیت وحید طالب‌لو بودند و امیدوارند مسئولان باشگاه هرچه زودتر مشکل طالب‌‎لو را حل کرده تا او بدون هیچ دغدغه‌ای در تمرینات استقلال حضور پیدا کنند.

* سجاد شهباززاده که از تیم ملی برای حضور در جام ملت‌های آسیا خط خورده بود، خود را به محل تمرین رساند و پس از چند دقیقه صحبت با یکی از اعضای کادر فنی تمرینش را با استقلال آغاز کرد. هواداران او را دلداری داده و به او گفتند که مطمئنا با تمرینات بیشتر در آینده ای نه چندان دور یکی از بازیکنان ثابت تیم ملی خواهد بود.

* برخلاف همیشه، امیر قلعه نویی با بازیکنان صحبت نکرد و این وظیفه را جواد زرینچه به عهده گرفت.

* با توجه به اینکه استقلالی‌ها صبح هم تمرین بدنسازی انجام داده بودند، کادر فنی فشار کمتری به بازیکنان آورد تا تمرین این تیم یکساعت به طول کشید.

* پس از صحبت‌های زرینچه، بازیکنان ابتدا بدن‌های خود را گرم کرده و سپس به بازی آقاوسط پرداختند و پس از آن حدود ۱۵ دقیقه به مرور کارهای تاکتیکی پرداختند. در دقایق پایانی، فوتبال درون تیمی را انجام دادند که در این بخش سرمربی استقلال به دقت بازی را تماشا می‌کرد و در مواقع لزوم نکات فنی را به بازیکنان یادآوری می کرد.

* تمرین تیم استقلال ساعت ۱۶:۴۵ به پایان رسید و این تیم فردا در دو نوبت صبح و عصر تمرینات خود را ادامه خواهد داد.

کد مطلب 2450275

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