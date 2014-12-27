آغاز سی و هفتمین مسابقات سراسری قرآن در قم/ موقوفات قرآنی در قم کم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام شوذب شیری بعد از ظهر شنبه در نشست خبری که به منظور آغاز سی و هفتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم برگزار شد، اظهار کرد: از مهم‌ترین برنامه‌های اوقاف برگزاری مسابقات و جلسات قرآنی است.

وی با بیان اینکه قرآن دانشگاه خداوند است، گفت: قرآن دانشگاه خدا‌شناسی است و لذا تا می‌توان باید در این کتاب غوطه ور شد تا خداوند را بهتر شناخت.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه قم با اشاره به اینکه خداوند در کلامش برای خلق تجلی پیدا کرده است، افزود: هر اندازه که بتوانیم با این کتاب آسمانی و سرنوشت ساز بیشتر آشنا شویم به‌‌ همان میزان در مسیر مستقیم گام خواهیم برداشت.

وی عنوان کرد: پیامبر گرامی اسلام(ص) می‌فرماید: هر دلی که قرآن در آن ساکن شود در دنیا و آخرت عذاب نمی‌بیند.

حجت الاسلام شیری تصریح کرد: باید به دنبال قهرمانان قرآنی برویم و به آنان بیش از چیزی که امروز به عنوان قاری مطرح می‌کنیم اهمیت بدهیم.

هدف اوقاف گسترش فعالیت‌های قرآنی و معرفی قهرمانان قرآنی است

وی ادامه داد: اوقاف و امور خیریه به دنبال این است تا کسانی را به جامعه معرفی کند که به عنوان قهرمانان قرآنی فعالیت می‌کنند مانند مرحوم استاد مولائی که مقام معظم رهبری از ایشان به عنوان مردی یاد می‌کند که بیش از ۷۰ سال در زمینه قرآن زحمت کشیده است.

شرکت ۶۴۰۰ نفر در کلاس‌های قرآنی قم

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم با بیان اینکه باید به قاریان و حافظان قرآن به عنوان قهرمانان قرآنی بیش از آنچه امروز هستند اهمیت داده شود، افزود: اوقاف به تشکیل جلسات قرآنی اهمیت داده و مسابقات و جلسات قرآی را در دستور کار خود دارد.

وی با اشاره به اینکه در طرح حافظین قرآن کریم در قم بیش از شش هزار و ۴۰۰ نفر در کلاس‌های قرآنی شرکت می‌کنند، گفت: این یک افتخار است و امیدواریم روزی برسد که مراسم‌های قرآنی کاربردی شود.

حجت الاسلام شیری با بیان اینکه قرآن را تنها برای ثواب نباید خواند، ابراز کرد: قرآن کتاب زندگی است و در مورد هر موضوعی چون ظلم و ستم به دیگران، برقراری عدل و انصاف و قیامت سخن گفته است.

جامعه از دوری قرآن رنج می‌برد

وی با تأکید بر اینکه جامعه از دوری قرآن رنج می‌برد، افزود: هر اندازه که از قرآن دوری کنیم به گناه آلوده می‌شویم و هر اندازه که به سمتش برویم و در آن سرمایه گزاری کنیم نجات می‌یابم.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه قم با بیان اینکه مسابقات سراسری قرآن کریم مرحله استانی از دوشنبه آغاز خواهد شد، گفت: افتتاحیه مسابقات هشتم دی ماه در مجتمع فرهنگی امامزاده سید علی(ع) و در دو بخش خواهران و برادران و در دو مقطع بزرگسالان و شکوفه‌ها برگزار می‌شود.

وی ترتیل، قرائت، حفظ ده جزء، بیست جزء، حفظ کل، دعا خوانی، تواشیح، اذان و ابتهال را از رشته‌های این مسابقات برشمرد و اظهار کرد: ۴۰ هزار نفر در مسابقات قرآنی پیش ‌شهرستانی، شهرستانی شرکت کرده بودند که از این تعداد ۳۰۰ نفر به مسابقات قرآنی استان راه پیدا کرده‌اند.

حجت الاسلام شیری افزود: اختتامیه این مسابقات با اعلام نفرات برگزیده روز شنبه ۱۳ دی ماه ساعت ۱۸ در مجتمع فرهنگی امامزاده سید علی(ع) برگزار خواهد شد.

وی در پایان با بیان اینکه در قم وقف‌های قرانی بسیار کم است، عنوان کرد: در مورد دین و اهل بیت (ع) مردم بسیار وقف می‌کنند ولی در مورد قرآن اینگونه نیست و باید به وقف در مورد فعالیت‌های قرآنی بیشتر پرداخته شود.