مشکلات خبازان شاهرود بررسی شد/ نانوایان برتر تقدیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست که بعدازظهر شنبه به میزبانی فرمانداری ویژه شهرستان شاهرود برگزار می شد، نانوایان شاهرودی مباحث و مشکلات خود را پیرامون موضوعاتی از قبیل تولید و توزیع آرد، بهبود کیفیت نان، نظارت بر نحوه تولید، سهمیه آرد و ... مطرح کردند.

تنها تولید نان با کیفیت مهمترین خواسته مردم از خبازان

معاون استاندار سمنان و فرماندار ویژه شهرستان شاهرود در این نشست، با بیان اینکه باید از ناوایان دستگیری شود، گفت: تنها مکانی که هر روز به صورت مستقیم با حق الناس روبرو است، نانوایی است پس باید دست متصدیان نانوایی ها را گرفت و به آنها کمک کرد تا مشکلاتشان رفع شود.

سید محمد رضا هاشمی افزود: تنها خواهش مردم و مسئولان از خبازان نیز در قبال این کمک ها تنها و تنها تولید نان با کیفیت است.

وی با اشاره بر مسافران عبوری امام هشتیم شیعیان از مسیر های منتهی به شاهرود، اظهار داشت: خادمی امام رضا (ع) از زمانی آغاز می شود که هر فرد بتواند گوشه ای از نیازهای زوار آن حضرت را برطرف سازد.

هاشمی با تاکید بر اینکه کار مقدسی که خبازان برای رفع نیازهای مردم و مسافران عبوری انجام می دهند با هیچ مزدی جبران نخواهد شد، افزود: باید دانست که امروزه شغل نانوایی با مشکلات بسیاری نیز دست و پنجه نرم می کند اما در هر حال باید نان خوب و با کیفیت به سفره های مردم اهدا شود.

مشکلات خبازان برای مسئولان ملموس است

این مقام مسئول، با اعلام این مطلب که تمامی مشکلات خبازان برای مسئولان ملموس است، تصریح کرد: مشکلاتی از قبیل پرداخت بیمه، پرسنل، گاز بها، آب بها و عدم توجیه اقتصادی همواره در این شغل بوده است اما ما انتظار داریم که رضایت مردم توسط خبازان جلب شود.

هاشمی، گندم را پاک ترین نعمت خداوند منان نامید و خاطر نشان کرد: اگر رضایت مردم در تهیه پاکترین نعمت خداوند و تولید آن به نان باشد، خداوند نیز به آن واحد تولیدی برکت عطا خواهد کرد پس خبازان باید قدر شغل خود را بدانند.

وی خطاب به نانوایان شاهرودی ادامه داد: ما مسئولان نیز در کنار شما تمامی تلاش خود را به کار می بندیم تا به شما عزیزان و زحمت کشان کمک و یاری برسانیم تا فرهنگ تولید نان مرغوب در جامعه القا شود.

نان تولیدی در شاهرود از کیفیت مطلوبی برخوردار است

مدیر کل غله استان سمنان نیز در این نشست با بیان این مطلب که نان تولیدی در شاهرود از کیفیت مطلوبی برخوردار است، گفت: مولفه هایی مانند کیفیت آرد در تولید یک نان بسیار موثر هستند اما بدون شک نان مناسب با دستان و زحمت خبازان به عمل می آید.

محمد باقر منوچهری، با اشاره به تقدس شغل نانوایی در دین مبین اسلامی و جامعه، تصریح کرد: نتیجه عمل نانوایان حداقل روزانه سه بار توسط مردم ارزیابی می شود و باید اذعان کرد که اگر نان تولیدی کیفیتی مناسب داشته باشد، قطعا به تعداد مصرف کنندگان، رضایت مندی الهی نیز برای خباز ایجاد می شود.

وی افزود: عزیزان و همکاران ما نیز در اداره کل غله استان سمنان، همواره تلاش داریم تا گندم مناسبی برای شهرستان شاهرود تهیه کنیم چراکه ایمان داریم تولید کنندگان شاهرودی در زمره بهترین خبازان هستند.

میامی بهترین تولید کننده گندم در استان سمنان است

این مقام مسئول با اشاره به تولید گندم منطقه میامی و کالپوش، اظهار داشت: بهترین گندم تولیدی در استان، متعلق به شهرستان میامی است و بعضا می توان کیفیت آنرا با گندم استان های همجوار مانند گلستان سنجید.

منوچهری خاطرنشان کرد: ما عقیده داریم که آرد تولیدی میامی باید ابتدا در درون شهرستان های شاهرود و میامی استفاده شود و سپس مازاد آن به سایر نقاط استان و یا استان های دیگر کشور صادر شود چرا که استفاده از آرد خوب و با کیفیت برای خبازان شاهرودی یک الزام است.

وی ادامه داد: درباره صادرات گندم منطقه نیز باید گفت، تنها مازاد تولید گندم میامی به خارج از استان صادر می شود.

آرد تولیدی در شاهرود بسیار با کیفیت است

مدیر کل غله استان سمنان، آرد تولیدی در کارخانه آرد شاهرود را بسیار با کیفیت ارزیابی کرد و ابراز داشت: کارشناسان امر آزمایش ها و آنالیزهای مختلفی را بر روی کیفیت این محصول انجام داده اند و خوشبختانه باید گفت که این آرد از کیفیت بالایی برخوردار است.

منوچهری درباره بهبود کیفیت نان همچنین اظهار داشت: ما انتظار داریم که با وجود آرد با کیفیت تولیدی در شاهرود و گندم مرغوب تولیدی در این خطه، روز به روز شاهد بهبود کیفیت نان باشیم.

وی افزود: البته باید اذعان کرد که هم اکنون نیز شاهد این بهبود کیفیت تا حدودی هستیم.

باید در نرخ گذاری نان، هزینه های خبازی نیز در نظر گرفته شود

رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان شاهرود نیز در این نشست با اشاره به دو رویکرد این سازمان در مواجهه با نانوایی ها، گفت: سازمان تعزیرات حکومتی در مقابل خبازان دو رویکرد مبتنی بر پیشگیری از تخلفات و برخورد با متخلفان را در دستور کار قرار دارد.

علی اسلامی فر، با بیان این مطلب که باید در نرخ گذاری نان مصرفی، هزینه های نانوایی نیز مورد حساب قرار بگیرد، اظهار داشت: اگر قیمت گذاری بدون در نظر گرفتن مشکلات و مخارج واحد های تولیدی انجام بپذیرد، قطعا در این بین نانوایان مورد توجه قرار نگرفته اند.

وی افزود: باید با کمک کمیته های کارشناسی، نرخی مصوب شود که در آن همه هزینه های واحد تولیدی اعم از کارگر، گاز، سهمیه آرد و ... در نظر گرفته شده باشد.

تشکیل ۲۰۰ پرونده متخلف برای نانوایان شاهرود

این مقام مسئول با اشاره به تشکیل ۲۰۰ پرونده برای نانوایان متخلف شهرستان شاهرود در سالجاری، تاکید کرد: به هیچ وجه به دنبال اعداد و ارقام نیستیم و تلاش می کنیم تا در موضوع تخلفات آرد و نان، با برگزاری کلاس های آموزشی و توجیهی برای پرسنل روز به روز از بروز تخلفات فاصله بگیریم.

اسلامی فر، در توضیح عمده تخلفات نانوایی های سطح شهرستان شاهرود، گفت: عمده تخلفات به مسائلی چون کم فروشی، تعطیلی خودسرانه و بدون اطلاع، کیفیت و افزودنی های غیر مجاز معطوف است.

وی افزود: خوشبختانه باید اعلام کرد که در بحث جلوگیری از افزودن جوش شیرین به نان، خبازان شاهرودی در کشور پیشگام هستند و اکنون بسیاری از این واحد ها از این ماده استفاده نمی کنند.

نان شاهرود در زمره بهترین نان های کشور است

مدیر عامل شرکت آرد شاهرود نیز در این نشست با بیان این مطلب که نان تولیدی در شاهرود یکی از بهترین نان های کشور است، گفت: تا دو سال پیش گندم تولیدی منطقه مستقیما به سمنان ارسال می شد و در نهایت گندم بی کیفیت و خارجی به شاهرود باز می گشت.

محمد هاشمی، با تاکید بر اینکه روال سابق در حال حاضر تغییر کرده است، خاطرنشان کرد: اما خوشبختانه با روی کار آمدن مدیر عامل غله جدید، روال گذشته تغییر یافت و امروز گندم با کیفیت تولید منطقه به دست نانوایان شاهرودی می رسد که این مهم کیفیت نان را بالا برده است.

وی افزود: از این رو مجموعه کارخانه آرد شاهرود نیز اعلام آمادگی می کند تا با خبازان در مورد اخذ روالی جدید برای تحویل و پرداخت های نقدی نانوایان از آرد دریافتی، همکاری داشته باشد.

در خاتمه این مراسم از تعدادی نانوای موفق و برتر شاهرودی که در زمینه تولید با کیفیت، رعایت بهداشت محیط کاری و انصاف مورد تشویق شناخته شده بودند، قدردانی شد.