بازیکنان جوان در لیست جدید کواچ/ احتمال حضور مربی خارجی در تیم ملی

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر خوش خبر در خصوص طولانی شدن مرخصی کواچ گفت: اسلوبودان کواچ از اردیبهشت‌ماه سال 93 که تیم ملی والیبال را در اختیار گرفت تا پایان بازی‌های آسیایی به صورت تمام وقت در خدمت تیم ملی ایران بود و سپس برای استراحت و انجام برنامه ریزی جهت رویدادهای سال آینده تیم ملی به کشورش بازگشت.

وی با بیان اینکه کواچ حدود 70 روز است که به کشورش بازگشته و این مدت زیادی برای رسیدگی به امور شخصی بعد از بیش از شش ماه کار مداوم و انجام برنامه‌ریزی و بررسی‌های لازم نیست، افزود: البته کواچ در این مدت نیز بیکار نبوده و برنامه تیم ملی والیبال برای سال 2015 را تدوین کرده زیرا ما مسابقات مهمی چون لیگ جهانی، قهرمانی آسیا و جام جهانی را در سال آینده در پیش داریم.

سرپرست تیم ملی والیبال افزود: کواچ در این مدت فیلم و آنالیز مسابقات والیبال لیگ برتر را بررسی کرده است. وی تقریبا تمامی بازی‌های لیگ برتر را با کمی تاخیر تماشا می‌کند و در حال حاضر هم فهرست اولیه بازیکنان را بر مبنای این گزارش‌ها آماده کرده است تا کارهای اجرایی و ابتدایی را برای مسابقات سال آینده آغاز کنیم اما فهرست نهایی بازیکنان بعد از حضور وی در تهران اعلام خواهد شد. در لیست جدید کواچ نام بازیکنان جوان و کم نام نشان هم دیده می‌شود و این موضوع نشان از رصد دقیق مسابقات لیگ برتر توسط وی دارد.

خوش خبر با یادآوری اینکه کواچ دو تیم ملی الف و ب تشکیل خواهد داد، خاطرنشان کرد: در هفته‌های چهارم یا پنجم دور برگشت لیگ برتر والیبال سرمربی تیم ملی به ایران خواهد آمد تا از نزدیک مسابقات را زیر نظر داشته باشد. تصمیم داریم فیلم مسابقات مهم دسته یک را هم برای وی تهیه و ارسال کنیم. بر اساس برنامه‌ای که تدوین شده است، تشکیل دو تیم ملی الف وب را در دستور کار داریم و با این دو تیم به استقبال سه رویداد مهم در سال 2015 خواهیم رفت.

وی در ادامه تاکید کرد: البته سرمربی تیم ملی والیبال در حال حاضر نیز با سرمربیان مطرح جهان برای مسابقات دوستانه و تدارکاتی در تعامل است و برنامه این بازی‌ها نیز به زودی اعلام خواهد شد.

سرپرست تیم ملی والیبال در پایان به اضافه شدن یک نفر دیگر به کادر تیم ملی والیبال در سال آینده اشاره کرد و گفت: در حال حاضر هم کواچ به دنبال گزینه‌ای مناسب برای تقویت نیمکت تیم ملی والیبال کشورمان در سال آینده است و پس از بررسی‌های لازم و انجام مذاکرات احتمال اینکه یک نفر به اعضای کادر فنی تیم ملی کشورمان اضافه شود زیاد است.