میرشاد ماجدی در گفتگو با خبرنگار مهر شرایط استقلال را مثبت ارزیابی کرد و افزود: تمرینات خودمان را به تازگی در دو نوبت صبح و عصر شروع کرده ایم و تلاش می کنیم تا شروع مسابقات بازیکنان به مرز آمادگی کامل برسند.

وی در خصوص حضور هلمک بازیکن دو رگه برزیلی - آلمانی در استقلال نیز گفت: الان که با شما صحبت می کنم برای عقد قرارداد وی به هیات فوتبال می رویم و وی پس از ثبت قراردادش، 4 روز تهران را به مقصد فنلاند ترک خواهد کرد و پس از آن به ایران برگشته و پس از انجام تست پزشکی، کارش را با استقلال شروع خواهد کرد.

ماجدی در خصوص رزومه این بازیکن نیز گفت: هلمک در مالزی و نروژ فوتبال بازی کرده و در سال 2013 در جام یوفا نیز حضور داشته است. مطمئنا او می تواند با تجربه بین المللی که در فوتبال اروپا دارد در نیم فصل دوم به استقلال کمک کند.

سرپرست استقلال در خصوص وضعیت امیرحسین صادقی و هاشم بیگ زاده نیز گفت: این دو بازیکن با ما قرارداد دارند و در حال حاضر بدون اجازه باشگاه نمی توانند با هیچ تیمی صحبت کنند و مطمئنا آنها در کنار ما خواهند بود. ضمن اینکه سرمربی استقلال نیز در صحبتی که با بازیکنان داشت به آنها گوشزد کرده بود که هر بازیکنی که دلش با استقلال نیست می تواند از این تیم برود اما ما مطمئن هستیم که صادقی و بیگ زاده علاقه خاصی به استقلال دارند و مطمئنا در این تیم خواهند ماند.

ماجدی در خصوص وضعیت وحید طالب لو نیز گفت: وحید از نظر ما هیچ مشکلی ندارد و باید رضایت نامه اش را از باشگاه راه آهن بگیرد. طالب لو امروز یک جلسه بسیار خوب نیز با مدیرعامل باشگاه داشت و صحبت های بسیار مثبتی هم بین آنها انجام گرفت.

سرپرست استقلال در خصوص رضا عنایتی نیز گفت: عنایتی بازیکن ما محسوب می شود و به زودی در تمرینات استقلال حضور پیدا خواهد کرد.

وی همچنین در خصوص وضعیت محسن مسلمان نیز گفت: از ابتدا خواستار جذب محسن مسلمان بودیم، تقریبا این کار تمام شده بود اما به یکباره نمی دانیم چه اتفاقی افتاد که مسئولین باشگاه ذوب آهن از انتقال وی به استقلال صرفنظر کردند.

ماجدی در خصوص اردوی استقلال در تعطیلات نیم فصل نیز گفت: ابتدا قرار بود که در تاریخ بیستم تا سی ام دی ماه به ترکیه رفته و در آنجا اردو برگزار کنیم اما این اردو کنسل شد و قرار است با هماهنگی هایی که نظری جویباری انجام می دهد در همان تاریخ به کیش رفته و اردوی خود را در کیش برگزار کنیم.

سرپرست استقلال در پایان و در خصوص اینکه آیا تیم ملی در جام جهانی موفق خواهد شد یا خیر، گفت: موفقیت تیم ملی آرزوی همه ایرانی هاست و امیدوار هستم که تیم ملی کشورمان بتواند در جام ملت های آسیا موفق باشد و به قول برخی دوستان حماسه ای که در جام جهانی خلق کرد بتواند راحت تر در جام ملت های آسیا خلق کند.