تدبير رهبری و حضور هوشيارانه مردم فتنه ۸۸ را خاموش كرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمود ترابی پیش از ظهر شنبه در نشستی با اعضای ستاد گرامیداشت حماسه ۹ دی شهرستان دامغان در محل دفتر خود با اشاره به اهمیت این حماسه اظهار داشت: در ۹ دی سال ۸۸ همه ملت ایران در یك امتحان و آزمایش بسیار بزرگ قرار گرفتند و به خوبی و پیروزمندانه از این آزمایش بیرون آمدند.

وی تصریح كرد: حضور ملت در حماسه ۹ دی پیامی به دیگر كشورها صادر كرد كه هرگز اجازه دخالت در امور داخلی خود به دشمنان را نمی دهد و هرگز دست از آرمان های خود بر نمی دارند.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان دامغان با بیان اینكه حماسه عظیم ۹ دی به عنوان روز بصیرت و میثاق ملت ایران با امام(ره) و رهبری نامگذاری شده است افزود: ولایت فقیه بزرگترین قدرت در نظام دینی است و ملت هوشیار و بابصیرت ایران اسلامی با پیروی و اطاعت از فرامین رهبری در حماسه عظیم ۹ دی حضور یافته و یك رویداد بزرگ و تاریخی خلق كردند.

ترابی با تاکید بر اینکه از مرز ولایت و رهبری نباید خارج شویم تأکید کرد: اگر این حركت از ما سر بزند به دام های مختلفی كه دشمنان طراحی كرده گرفتار خواهیم شد.

وی با ذكر این نكته كه هوای نفس بزرگترین دشمن انسان ها است افزود: فتنه از دیدگاه آیات و روایات دارای معنای مختلف بوده كه انسان از این راه آزمایش و امتحان می شود و باید هوشیار باشیم.

۹ دی تجلی دست خدا و حركتی ماندگار در تاریخ انقلاب اسلامی

فرماندار شهرستان دامغان نیز در این دیدار با اظهار اینکه ۹ دی تجلی دست خدا و حركتی ماندگار در تاریخ انقلاب اسلامی ایران بود، افزود: این حماسه عظیم از جایگاه و اهمین ویژه ای در طول تاریخ انقلاب برخوردار بوده به طوری كه این روز از مهمترین قله های فراموش نشدنی است كه ملت ایران آن را فتح كرد.

علی اصغر مجد ضمن یادآوری اینکه ملت ایران با بهره گیری از رهنمودهای رهبر خود یوم الله ۹ دی را خلق كردند و این حماسه جاویدان برای همیشه تاریخ ماندگار شد، گفت: باید در سالگرد حماسه ۹ دی حضوری باشكوه و به یادماندنی از خود به نمایش بگذاریم.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان دامغان نیز از برگزاری پنجمین سالگرد حماسه ۹ دی در این شهرستان خبر داد و اظهار داشت: این آئین همراه با نماز ظهر و عصر و با سخنرانی یكی از شخصیت های كشوری در مسجد جامع برگزار می شود.

حجت الاسلام سید جعفر میرعلی اكبری گفت: برای برگزاری سالگرد حماسه ۹ دی چندین جلسه با حضور دستگاه های اجرایی برگزار شد كه امیدواریم این روز تاریخی و به یادماندنی باشكوه تر از سال گذشته برگزار شود.

زوایای حماسه عظیم ۹ دی مورد تحقیق قرار گیرد

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و همچنین اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دامغان با صدور اطلاعیه مشتركی، پنجمین سالگرد حماسه ماندگار ۹ دی كه مقارن با سالروز شهادت حضرت امام حسن عسگری (ع) و آغاز امامت حضرت حجت بن الحسن (عج) است را گرامی داشتند.

این بیانیه در ادامه آورده است: آن حماسه عظیم و حضور ملی، وحدت بخش و امیدآفرین امت اسلامی به فرموده مقام معظم رهبری دستی كه تجلی الطاف الهی و روح حسین بن علی (ع) و دست خدا بود كه از قلوب با ایمان و اراده راسخ ملت شجاع، مبارز و ولایت مدار ایران اسلامی ظهور یافت تا بساط فتنه فتنه گران، آشوب طلبان و دشمنان حسود انقلاب اسلامی را در هم پیچید و قدرت نرم نظام و اقتدار ملی و اراده مردم را به منصه ظهور برساند.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: غائله فتنه سال ۸۸ یك نسخه اعطائی نظریه پردازان كودتای رنگین و مخملی دشمنان خارجی بود كه به پیاده نظام عوامل مزدور خود در داخل كشو دیكته شده بود و یك اتفاق طراحی شده از قبل در اتاق های فكر كانون های صهیونیستی و همراهی جاسوسان غربی علیه تمامیت نظام و ارزش های برجسته انقلاب اسلامی بود كه با حضور حماسی و به موقع مردم بصیر و عاشورایی ناكام ماند.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و همچنین اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دامغان در ادامه بیانیه خود تصریح کرده اند: حماسه نهم دی ماه تكرار عاشورای حسینی در پهنه كربلای ایران و پاسخی رسا به فریاد (هَل مِن ناصِرٍ یَنْصُرنی) حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در سال ۶۱ هجری قمری است و زنده نگه داشتن این روز بزرگ، تاریخی و تاریخ ساز موجب نشر فرهنگ، بصیرت افزایی و جلوگیری از فتنه هایی از این دست در سالیان بعد خواهد شد.

در خاتمه این بیانیه بر اجتماع حماسه مردم شریف و ولایت مدار شهرستان دامغان در روز سه شنبه ۹ دی ماه سال ۹۳ ساعت ۱۱ صبح در مسجد جامع همراه با اقامه نماز جماعت ظهر و عصر و با سخنرانی یكی از شخصیت های كشور تاكید شد و از ملت شریف دامغان خواسته شد در این اجتماع حضوری باشكوه و به یادماندنی داشته باشند.