در حمله دیروز ناتو غیرنظامیان کشته شده اند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قربانیان حمله هوایی روز گذشته ناتو به ولایت لوگر در شرق افغانستان غیرنظامیان بوده اند. بنا بر اعلام مقامات این کشور در این حمله که در پایان سیزدهمین سال ماموریت نظامی ناتو انجام شده، سه غیرنظامی کشته شده اند.

بر این اساس کشته شدن این افراد که در ادامه اشتباهات پیشین ناتو در هدف قرار دادن شهروندان رخ می دهد، خشم مردم افغانستان را برانگیخته است. "عبدالحکیم اسحاق زی" رئیس پلیس لوگر با بیان این مطلب گفت در این حمله سه نفر کشته و دو نفر دیگر زخمی شده اند.

روز گذشته رسانه های غربی از کشته شدن 10 نفر و زخمی شدن پنج نفر دیگر در جریان حمله هوایی نیروهای خارجی به ولایت لوگر در شرق افغانستان خبر دادند.