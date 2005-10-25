طرح نقل و انتقال دانشجويان بايد با برنامه ريزي بهتري انجام مي شد // طرح نقل و انتقال دانشجويان فشار مضاعفي بر دانشگاه هاي استان تهران وارد مي سازد

دكتر محمود صفري در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" با بيان اين مطلب افزود: طرح نقل و انتقال دانشجويان قدري شتابزده و عجولانه آغاز شد در حالي كه اگر اين طرح با تامل و كار كارشناسي بيشتري از ابتداي تابستان و يا ترم دوم سال تحصيلي آغاز مي شد نتيجه بهتري براي دانشگاه و دانشجويان در پي داشت.

وي اظهار داشت: در انتقال دانشجويان از دانشگاه هاي سطح پايين تر بايد دقت بيشتري انجام شود. با در نظر گرفتن رتبه دانشجويان و دانشگاه تبعيض ميان افراد مختلف از بين مي رود و بر سطح علمي دانشگاه ها نيز تاثير نمي گذارد.

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد دماوند تاكيد كرد: با توجه به اين كه ميزان جابجايي در دانشگاه آزاد دماوند زياد نبوده چند مورد درخواست انتقال به دانشگاه يا از دانشگاه به دانشگاهي ديگر عليرغم اختلال در برنامه ريزي هاي دانشگاه به راحتي و بدون هيچ گونه مانعي انجام شده است.

دكتر صفري در ادامه گفتگو با "مهر" تصريح كرد: با توجه به اين انتقال به دانشگاه هاي تهران ممنوع است با اجراي طرح نقل و انتقال جديد فشاري بر روي دانشگاه هاي استان تهران وارد مي شود كه با مهمان پذير شدن دانشگاه هايي مانند دماوند، فيروزكوه و پرند مي توان اين فشار را از روي اين دانشگاه ها برداشت.