دفتر رئیس جمهور از استقبال پرشور مردم خراسان جنوبی قدردانی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر رئیس جمهور امروز در پیامی ضمن تشکر و قدردانی از استقبال گرم و پر شور مردم استان خراسان جنوبی از کاروان تدبیر و امید، ابراز امیدواری کرد با تلاش مسئولان و همراهی مردم این استان گام های بلندتری در جهت توسعه پایدار منطقه برداشته شود.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی ریاست جمهوری، متن این پیام به این شرح است:
بسم الله الرحمنالرحیم
استقبال گرم و پر شور مردم کوشا و پارسای استان خراسان جنوبی از کاروان دولت تدبیر وامید، رویدادی مبارک و امید بخش بود.
این اقلیم که بخشی از خراسان بزرگ محسوب میشود و افتخار همجواری با مشهد مقدس و بارگاه ملکوتی ثامنائمه، حضرت امام رضا(ع) را داراست، از دیرباز خاستگاه مردمانی شریف و پرتلاش بوده و امروز نیز همان خصلتها و فضیلتهای نیکو را در ساکنان آن شاهد هستیم. آنان به رغم تفاوتهای قومی و فرهنگی، همواره یکدل و متحد، به مثابه نمادی از مقاومت و پایداری در تمامی صحنهها حضوری آگاهانه داشتهاند.
این سرزمین مستعد با داشتن وسعت فراوان و جمعیت فعال، از قابلیتهای ویژهای برای توسعه و پیشرفت برخوردار است که هم اکنون نیز در تولید برخی از محصولات کشاورزی و صنعتی جایگاهی قابل ستایش دارد. این ویژگیها و شرایط، آنگاه که با کار و کوشش مردان و زنان خستگیناپذیر و با ایمان این سرزمین همراه میگردد، ارزش و اهمیت بیشتری خواهد یافت.
با توجه به استعدادهای آشکار و پنهان این استان، دولت با اجرای طرحها و برنامههای مناسب و منطبق با قابلیتهای موجود، برای توسعه فعالیتهای مختلف اقتصادی و اجتماعی، تلاش بیشتری خواهد داشت تا انشاءالله شاهد شکوفایی هر چه بیشتر این بخش از ایران عزیز باشیم.
بر خود فرض میدانیم به پاس احساسات پاک و استقبال گرم مردم بزرگوار این استان از رئیس جمهور و کاروان تدبیر و امید، از اقشار مختلف مردم، قائم مقام نماینده محترم ولیفقیه، ائمه جمعه و جماعات، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، خانواده معظم شهدا و ایثارگران، دانشگاهیان، فرهیختگان، عشایر غیور، اصحاب رسانه، زنان و جوانان پرشور، نیروی نظامی و انتظامی و سایر گروههای سیاسی و اجتماعی استان صمیمانه تقدیر و تشکر کنیم.
امید است در سایه توجهات الهی، سعی و تلاش بیشتر مسئولان و همراهی و همیاری مردم عزیز، گامهای بلندتری برای توسعه پایدار منطقه برداشته شود. مسیری که هم خشنودی خداوند و هم آسایش مردم نجیب و شریف این استان را در پی دارد.
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