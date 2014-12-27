واکنش وزیر بهداشت به ماجرای واکس میوه

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیدحسن هاشمی در حاشیه بازدید از بخشهای مختلف آزمایشگاه مرجع سازمان غذا و دارو، گفت: این آزمایشگاه از استانداردهای پیشرفته دنیا برخوردار است و باید گسترش یابد. در عین حال باید مراقب باشیم چرا که ممکن است هر لحظه مشکل جدیدی ایجاد شود و متناسب با آن مشکل باید راه حل پیدا کنیم. در عین حال هم باید سخت‌گیر باشیم و اگر مشکلی وجود داشت، جلوی آن مشکل گرفته شود.

وی افزود: از آنجا که این حوزه با اقتصاد سر و کار دارد، کار در آن سخت است. خوشحالم که سازمان غذا و دارو در این زمینه قاطع است و ما نیز حداکثر حمایت را از این سازمان انجام می‌دهیم.

وزیر بهداشت در پاسخ به سئوال خبرنگاری در مورد "واکس میوه" و اینکه گفته شده میوه‌هایی نظیر سیب را با پوست نخورید، گفت: در این زمینه بحث من "واکس میوه" نبود، بلکه سموم و آفت کش‌هایی است که روی پوست میوه وجود دارد. واکس میوه نیز نوعی آفت کش و ضدقارچ است که البته در تمام دنیا هم استفاده می‌شود. به دلیل اینکه برخی از سموم و آفت‌کش‌ها در پوست میوه‌ها ذخیره می‌شوند، توصیه وزارت بهداشت آن است که میوه‌ها قبل از مصرف به خوبی شسته شده و با مواد ضدعفونی کننده ضدعفونی شوند. در غیر این صورت محض احتیاط، لازم است میوه پوست کنده شده و سپس مصرف شود.

وی همچنین در پاسخ به سئوالی درباره اجرای بسته خدمتی حمایت مالی از بیماران صعب‌العلاج و نیازمند در قالب طرح تحول نظام سلامت، افزود: نمی‌خواهیم کاری را شروع کنیم اما به دلیل مباحث مالی در نیمه راه آنها را رها کنیم و شرمنده مردم شویم. با توجه به آنکه در فصل بودجه قرار داریم، جهت اجرای این بسته خدمتی منتظریم که تکلیف بودجه 94 در مجلس مشخص و تصویب شود. به این ترتیب اگر کاری را شروع کنیم بی‌تردید با قوت آن را ادامه خواهیم داد.