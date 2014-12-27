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۶ دی ۱۳۹۳، ۱۹:۵۲

واکنش وزیر بهداشت به ماجرای واکس میوه

واکنش وزیر بهداشت به ماجرای واکس میوه

وزیر بهداشت، درباره موضوع "واکس میوه" توضیحاتی ارائه داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیدحسن هاشمی در حاشیه بازدید از بخشهای مختلف آزمایشگاه مرجع سازمان غذا و دارو، گفت: این آزمایشگاه از استانداردهای پیشرفته دنیا برخوردار است و باید گسترش یابد. در عین حال باید مراقب باشیم چرا که ممکن است هر لحظه مشکل جدیدی ایجاد شود و متناسب با آن مشکل باید راه حل پیدا کنیم. در عین حال هم باید سخت‌گیر باشیم و اگر مشکلی وجود داشت، جلوی آن مشکل گرفته شود.

وی افزود: از آنجا که این حوزه با اقتصاد سر و کار دارد، کار در آن سخت است. خوشحالم که سازمان غذا و دارو در این زمینه قاطع است و ما نیز حداکثر حمایت را از این سازمان انجام می‌دهیم.

وزیر بهداشت در پاسخ به سئوال خبرنگاری در مورد "واکس میوه" و اینکه گفته شده میوه‌هایی نظیر سیب را با پوست نخورید، گفت: در این زمینه بحث من "واکس میوه" نبود، بلکه سموم و آفت کش‌هایی است که روی پوست میوه وجود دارد. واکس میوه نیز نوعی آفت کش و ضدقارچ است که البته در تمام دنیا هم استفاده می‌شود. به دلیل اینکه برخی از سموم و آفت‌کش‌ها در پوست میوه‌ها ذخیره می‌شوند، توصیه وزارت بهداشت آن است که میوه‌ها قبل از مصرف به خوبی شسته شده و با مواد ضدعفونی کننده ضدعفونی شوند. در غیر این صورت محض احتیاط، لازم است میوه پوست کنده شده و سپس مصرف شود.

وی همچنین در پاسخ به سئوالی درباره اجرای بسته خدمتی حمایت مالی از بیماران صعب‌العلاج و نیازمند در قالب طرح تحول نظام سلامت، افزود: نمی‌خواهیم کاری را شروع کنیم اما به دلیل مباحث مالی در نیمه راه آنها را رها کنیم و شرمنده مردم شویم. با توجه به آنکه در فصل بودجه قرار داریم، جهت اجرای این بسته خدمتی منتظریم که تکلیف بودجه 94 در مجلس مشخص و تصویب شود. به این ترتیب اگر کاری را شروع کنیم بی‌تردید با قوت آن را ادامه خواهیم داد.

کد مطلب 2450337
حبیب احسنی پور

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