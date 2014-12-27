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۶ دی ۱۳۹۳، ۲۰:۱۱

انفجار خودرو بمبگذاری شده در طرابلس لیبی

انفجار خودرو بمبگذاری شده در طرابلس لیبی

منابع لیبیایی از انفجار خودرو بمبگذاری شده در برابر ساختمان امنیت دیپلماتیک لیبی در طرابلس خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العهد، منابع امنیتی لیبیایی اعلام کردند: یک خودرو بمبگذاری شده در برابر ساختمان اداره کل حمایت از تیمهای دیپلماتیک وابسته به وزارت خارجه لیبی در طرابلس منفجر شد.

این منابع بیان کردند: این انفجار تلفاتی به دنبال نداشت.

سرهنگ مبروک بوظهیر رئیس دستگاه امنیتی لیبی گفت: افراد ناشناس یک خودرو بمبگذاری شده از نوع بی ام دبلیو را در برابر ساختمان امنیت دیپلماتیک لیبی کار گذاشتند و آن را از راه دور منفجر کردند.این انفجار سبب وارد آمدن خساراتی به ساختمان شد، اما تلفاتی نداشت.

وی افزود: نیروهای امنیتی به دنبال یافتن عاملان این انفجار و سپردن آن به چنگال عدالت هستند.

کد مطلب 2450344

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