انفجار خودرو بمبگذاری شده در طرابلس لیبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العهد، منابع امنیتی لیبیایی اعلام کردند: یک خودرو بمبگذاری شده در برابر ساختمان اداره کل حمایت از تیمهای دیپلماتیک وابسته به وزارت خارجه لیبی در طرابلس منفجر شد.

این منابع بیان کردند: این انفجار تلفاتی به دنبال نداشت.

سرهنگ مبروک بوظهیر رئیس دستگاه امنیتی لیبی گفت: افراد ناشناس یک خودرو بمبگذاری شده از نوع بی ام دبلیو را در برابر ساختمان امنیت دیپلماتیک لیبی کار گذاشتند و آن را از راه دور منفجر کردند.این انفجار سبب وارد آمدن خساراتی به ساختمان شد، اما تلفاتی نداشت.

وی افزود: نیروهای امنیتی به دنبال یافتن عاملان این انفجار و سپردن آن به چنگال عدالت هستند.