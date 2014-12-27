بیشترین مواد آلاینده در برنج/توصیه وزارت بهداشت برای مصرف چای

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسین رستگار در حاشیه بازدید وزیر بهداشت از آزمایشگاه مرجع سازمان غذا و دارو، گفت: این آزمایشگاه قوی‌ترین آزمایشگاه در خاورمیانه است و حتی در آسیا جزو آزمایشگاه‌های درجه یک است. ادامه این امر منوط به ارتقای مستمر این آزمایشگاه خواهد بود.

وی افزود: تمام کالاهای سلامت محور در این آزمایشگاه کنترل می‌شوند و پژوهشکده غذا و دارو نیز در اینجا مستقر است. آزمایشگاه مرجع از حدود شش آزمایشگاه برخوردار است که کل کالاهای سلامت محور شامل دارو، غذا، فراورده‌های بیوتکنولوژیک، بایوتکنولوژیک، واکسن، فراورده‌های خونی، آرایشی، بهداشتی، مکمل، فراورده‌های سنتی، گیاهی و طبیعی و همچنین ملزومات و تجهیزات پزشکی در آن مورد کنترل کیفی قرار می‌گیرند.

رستگار با بیان اینکه از 52 آزمایشگاه در سطح دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور برخورداریم، گفت: همچنین حدود 300 آزمایشگاه خصوصی در کشور فعال هستند و از سازمان غذا و دارو مجوز گرفته‌اند. این 300 آزمایشگاه مجاز و همکار هستند.

وی برنامه شناسایی و کنترل آلاینده‌ها و تقلبات مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی را از مهم‌ترین برنامه‌های آزمایشگاه مرجع خواند و افزود: آلاینده یکی از مهم‌ترین مباحث در غذاست که بیشترین انرژی‌مان را نیز در این زمینه می‌گذاریم.

رستگار برنامه کنترل و پایش آفت‌ کش‌ها در محصولات غذایی را مورد اشاره قرار داد و گفت: در این راستا 115 آفت کش در مواد غذایی شناسایی شده و اقدامات مربوط به آن انجام می‌شود.

وی افزایش واگذاری برخی امور اجرایی و تصدی گری به بخش غیر دولتی و همچنین رتبه بندی آزمایشگاه‌های همکار و آکرودیته را از دیگر برنامه‌های این آزمایشگاه خواند و گفت: ارتقای توانمندی آزمایشگاه‌های کنترل غذا و دارو در دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور، ساماندهی و توسعه آزمایشگاه مرجع کنترل کیفیت تجهیزات پزشکی و راه اندازی روش‌های کنترل کیفیت با استفاده از فناوری‌های نوین از دیگر برنامه‌های این آزمایشگاه است.

رستگار مشارکت در انجام برنامه‌های کشوری PMS و PMQC، راه‌اندازی آزمایشگاه‌های فوق تخصصی در مرکز آزمایشگاه مرجع کنترل غذا و دارو را از دیگر برنامه‌های مهم خواند و گفت: برنامه‌ای هم در راستای اقدامات ویژه در شرایط خاص داریم به عنوان مثال در مورد واکس میوه‌ها، عسل و تقلبات آن، مواد مخدر و روان گردان‌ها و ... همچنان برنامه داریم. کرم حلزون یکی از چالش‌هایی بود که همچنان هم وجود دارد.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در جهت کنترل کیفیت محصولاتی نظیر برنج‌ها و روغن‌های گیاهی گفت: 9.36 درصد از برنج‌ها آلودگی داشت که این آلودگی‌ها بیشتر مربوط به آرسنیک، سرب و کادمیوم بود. همچنین بررسی‌ها نشان داد که در 10 درصد روغن‌ها اختلاط روغن‌های گیاهی وجود داشت.

رستگار، دستاوردهای آزمایشگاه کنترل کیفی سازمان غذا و دارو و همچنین اخذ برخی تاییدیه‌های بین‌المللی از سوی این آزمایشگاه را مورد اشاره قرار داد و گفت: طرح کلان مدیریت سیاست‌گذاری ارزیابی خطر آلاینده‌های مواد غذایی و محیط زیست را در شورای عالی عتف مطرح کرده‌ایم. موافقت‌های اولیه با آن انجام شده و در صورتی که اجرایی شود بسیار موثر خواهد بود.

وی برخی برنامه‌های زیربنایی سند چشم انداز پنج ساله این آزمایشگاه از سال 92 تا 97 را مورد اشاره قرار داد و گفت: آزمایشگاه مرجع غذا و دارو برنامه دارد و به صورت هدفمند حرکت می‌کند. ما در نظر داریم که قوی‌ترین آزمایشگاه کنترل غذا و دارو در منطقه باشیم. همچنین این آزمایشگاه باید آزمایشگاه معتبر نهادهای بین‌المللی باشد. تقویت تجهیز و نظارت بر 52 آزمایشگاه کنترل غذا و دارو و معاونت‌های غذا و دارو در سراسر کشور را جزو برنامه داریم. همچنین ارتقای آموزش و تحقیقات کاربردی در حوزه غذا و دارو در دستور کار است.

رستگار در توضیح مهم‌ترین چالش‌های پیش روی آزمایشگاه مرجع، سازمان غذا و دارو گفت: نیاز مالی مهمترین چالش آزمایشگاه مرجع غذا و داروست. اگر به کیفیت اهمیت می‌دهیم لازم است که آزمایشگاه‌ها تقویت شوند. فضای فیزیکی آزمایشگاه‌ها نیازمند توسعه است. به کارگیری نیروی متخصص آزمایشگاهی در حوزه‌های مختلف کنترل کیفی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی در جریان بازدید وزیر بهداشت از بخش‌های مختلف آزمایشگاه مرجع کنترل غذا و دارو در پاسخ به سئوال خبرنگاران درباره توصیه وزارت بهداشت به مردم در زمینه مصرف چای، گفت: چای تولید داخل بهترین نوع چای است و توصیه می‌شود ایرانی‌ها چای ایرانی بخورند.

رستگار همچنین درباره چگونگی انتخاب برنج مصرفی از سوی مردم نیز گفت: برنجی که از سوی سازمان غذا و دارو تایید شده و در بازار باشد مشکلی جهت مصرف ندارد. در صورتی که برنج‌ها مجوز و برچسب سازمان غذا و دارو را داشته باشند، مطمئن باشید که مشکلی بابت مصرف ندارند.

وی همچنین درباره کیفیت آب شرب لوله‌کشی و معدنی‌ های موجود در بازار، گفت: ما خود نیز هم از آب لوله کشی استفاده می‌کنیم و هم از آب معدنی. زمانی که سازمان غذا و دارو کیفیت محصولی را تایید می‌کند، مردم می‌توانند با اطمینان آن را مصرف کنند. در زمینه آب لوله کشی نیز بررسی‌ها به صورت مستمر انجام می‌شود و حتی گاهی برخی چاه‌ها پلمپ شده‌اند.

رستگار همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگاران درباره "واکس میوه" نیز گفت: واکس میوه نیز نوعی آفت‌کش و ضدقارچ است که در تمام دنیا استفاده می‌شود. برای مصرف میوه‌هایی نظیر سیب و ... توصیه می‌شود که یا این میوه‌ها به خوبی با شوینده‌های مربوطه شسته شوند یا در غیر این صورت پوست کنده شوند. پوست میوه‌هایی نظیر سیب بسیار مفید است.