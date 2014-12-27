رفع مشکلات آموزش و پرورش در عسلویه نیازمند عزم جدی است

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر حصیری عصر شنبه در نشست هم اندیشی توسعه آموزش و پرورش شهرستان عسلویه اظهار داشت: مدیران دبیرخانه مناطق آزاد و ویژه کشور و مدیران صنعت نفت همواره نگاه جدی و ویژه‌ای به آموزش و پرورش و تحصیل دارند.

وی با تقدیر از تلاش‌ها و همکاری‌های مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی و انرژی پارس با آموزش و پرورش، تاکید کرد: همواره همکاری خوب و مستمری را از سوی این سازمان در زمینه توسعه آموزش و پرورش شاهد بوده‌ایم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر با اشاره به برنامه‌های دولت تدبیر و امید برای بهبود وضعیت آموزش و پرورش در نقاط مختلف، تصریح کرد: امیدواریم با مدیران صنعت نفت در شهرستان عسلویه شاهد توسعه تعلیم و تربیت در این شهرستان باشیم.

وی با بیان اینکه رفع مشکلات و تامین نیازهای آموزش و پرورش در عسلویه نیازمند همکاری همگانی است، گفت: امیدواریم شاهد همکاری‌های ویژه‌ای برای رفع این مشکلات و بهبود وضعیت تعلیم و تربیت دراین شهرستان باشیم.

یکی از فعالان اجتماعی شهرستان عسلویه نیز در این نشست اظهار داشت: صنعت نفت نقش بسیار مهمی در توسعه این منطقه داشته و کمک‌های بسیار خوبی به شهرستان صورت گرفته که تاثیرگذار بوده است.

علی کمالی با تقدیر از حمایت‌های مجموعه صنعت نفت از فعالیت‌های مردمی ‏و اجتماعی، ادامه داد: این حمایت‌ها نقش بسیار مهمی در توسعه همه جانبه منطقه داشته است.

نشست هم اندیشی توسعه آموزش و پرورش شهرستان عسلویه با حضور مدیران صنعت‏، آموزش و پرورش و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه کشور به میزبانی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس برگزار شد.