به گزارش خبرنگار مهر، رسول زرگرپور شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران پس از برگزاری جلسه شورای برنامه‌ریزی استان اصفهان با بیان اینکه در شورای برنامه‌ریزی و اشتغال استان مهم‌ترین برنامه‌ریزی‌های استان صورت می‌گیرد، اظهار داشت: در این شورا ۱۰ کارگروه وجود دارد که مسئولان دستگاه‌های ذی ربط با عنوان مسائل و مشکلات خود در جلسات این کمیته آنها را در قالب لایحه برای دریافت مصوبه به شورای اشتغال می‌آورند.

وی با بیان اینکه در آخرین جلسه شورای برنامه ریزی و اشتغال استان که امروز برگزار شد ۸۵ لایحه موفق به دریافت مصوبه این شورا شد، افزود: بیشتر این مصوبات مربوط به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در دامداری‌ها،‌گاوداری‌ها،‌طرح های روستایی و .... بوده است.

استاندار اصفهان با اشاره به آمار مقدماتی سرشماری کشاورزی در استان اصفهان نیز بیان داشت: آمارهای به دست آمده پس از یک دهه از سرشماری قبلی کشاورزی در استان بیانگر توسعه بخش باغات و گلخانه‌ها در استان است که بیانگر کنترل مصرف آب در سطح استان اصفهان نیز است.

وی در ادامه با اشاره به مقایسه آمار شاخص‌های اقتصادی در سطح کشور و استان اصفهان نیز بیان داشت: بر اساس آخرین آمار اعلام شده نرخ تورم استان با آمار ۱۸.۶ درصدی یک درصد بالاتر از آمار ۱۷.۸ درصدی نرخ تورم کلی کشور است.

زرگرپور از افزایش نرخ بیکاری استان اصفهان نسبت به نرخ میانگین بیکاری در کشور خبر داد و افزود:‌ نرخ بیکاری استان با توجه به مهاجر پذیر بودن ۲ درصد بالاتر از میانگین کشوری است.

وی از کاهش آمارهای به دست آمده در سطح اختلاف طبقاتی در استان اصفهان خبر داد و بیان داشت: این نرخ در سال جاری نسبت به سال گذشته از ۲۳.۳ به ۱۸.۷ کاهش یافته است.

استاندار اصفهان در خصوص تقدیم لایحه قانون جدید مدیریت شهری به دولت نیز گفت: پس از ۶۰ سال این قانون تنظیم و به دولت ارائه شده است و امیدواریم این طرح به سلامت از دولت و مجلس بگذرد و اجرایی گردد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر دولت عزم خود را برای مبارزه با فساد اداری در شهرداری‌ها جزم کرده و برنامه ریزی‌های خود را در این راستا قرار داده است،‌ افزود: بر اساس آمارهای موجود بیشترین فساد اداری در شهرداری‌ها اتفاق می‌افتد و ضروری است که شهرداران نظارت بیشتری برای جلوگیری از فساد اداری در شهرداری‌ها داشته باشند.