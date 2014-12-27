اهداف توسعه آموزشی عسلویه در قالب ۱۴ مصوبه دنبال می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه گرد عصر شنبه در نشست هم اندیشی توسعه آموزش و پرورش شهرستان عسلویه اظهار داشت: وزیر آموزش و پرورش نگاه ویژه و مثبتی به شهرستان‌های مختلف و مناطق کمتر توسعه یافته داشته و در این راستا طرح‌های مختلفی اجرا می‌شود.

وی در ادامه از تلاش برای توانمندسازی نیروی انسانی ‏به عنوان یکی از برنامه‌های مهم وزیر آموزش و پرورش در دولت تدبیر و امید یاد کرد و گفت: استفاده از مشارکت‌های مردمی از دیگر برنامه‌های مهم و موردتاکید است.

رئیس سازمانی مدارس غیردولتی و مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش اضافه کرد: از دیگر برنامه‌های مهم وزارت آموزش و پرورش می‌توان به بودجه‌ریزی عملیاتی ‏مدیریت آموزشگاهی و تمرکز زدایی اشاره کرد.

وی با اشاره به تاکید وزیر آموزش و پرورش بر لزوم اجرای طرح‌های مطرح شده، ادامه داد: امروز ۱۴ مصوبه را برای گام نخست در توسعه آموزشی شهرستان عسلویه داشتیم.

گرد با اشاره به همراهی مجموعه صنعت نفت و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه برای اجرای این مصوبات، افزود: انجام مراحل قانونی و اجرای این مصوبات می‌تواند نقش بسیار مهمی در توسعه آموزش و پرورش شهرستان عسلویه داشته باشد.

نشست هم اندیشی توسعه آموزش و پرورش شهرستان عسلویه با حضور مدیران صنعت‏، آموزش و پرورش و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه کشور به میزبانی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس برگزار شد.