به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نامور مطلق، شامگاه شنبه، در بازدید از پاساژ قابوس و حوزه فرش ترکمن شهرستان گنبدکاووس، گفت: کمتر بازدیدهایی است در کشور که من از آنها خرسند باشم ولی در این بازدید از وجود چنین ظرفیت هایی در شهرستان بسیار خرسند شدم گرچه در استان گلستان و شهرستان گنبدکاووس مشکلاتی وجود دارد ولی انتظارات از هنرمندان در این شهرستان بخاطر ظرفیت های خوبشان بیشتر است.

وی افزود: سعی ما بر این است که هنرمندان صنایع دستی را سوای تشکیلات تعاونی و اتحادیه سوق دهیم تا از این طریق بتوانند به خواسته های معقول خود برسند.

وی بیان کرد: جهش خوبی در استان وجود دارد و با توجه به ظرفیت و پتانسیل های خوب منطقه نیاز به تسهیلات و فضا و امکانات بیشتری است.

نامور مطلق خاطرنشان کرد: معتقدیم که در طراحی های صنایع دستی همین دوستان هنرمند و هم فارغ التحصیلان این رشته همکاری کنند تا طراحی های سنتی جوان پسند در اینجا احیا شود.

وی با بیان این که کارها باید طوری طراحی شود تا جوانان استقبال بیشتری کنند، اظهار کرد: یکی از مشکلات جدی در حیطه صنایع دستی این است که مواد اولیه خوبی در دسترس هنمندان وجود ندارد که هرچه مواد اولیه خوب باشد ارزش افزوده آن نیز بیشتر خواهد شد.

وی تصریح کرد: صنایع دستی بخاطر طبیعت و هیت آن شناخته شده است و بنابراین باید مواد اولیه آن خوب و طبیعی باشد که اگر این طبیعت و هویت آن گرفته شود انگیزه ای برای فروش و خرید آن وجود نخواهد داشت.

ورود صنایع دستی چینی خیانت به هنرمندان است

نامور مطلق ادامه داد: با توجه به اینکه قیمت صنایع دستی در کشورهای دیگر بالاست و متاسفانه در کشور ما قیمت واقعی آن وجود ندارد در صورت که صنایع دستی دیگر کشورها به عنوان شبه صنایع دستی مطرح است و به صنایع ما ضربه زده است.

وی گفت: باید مسئولین گمرک و نهادهای انتظامی از ورود شبه صنایع دستی کشورهای دیگر به کشور ما جلوگیری نمایند تا خیانت به این هنرمندان نشود.

وی ادامه داد: با ورود چنین صنایع دستی به کشور روزی هنرمندان و زیباشناسی صنایع آنها از آنها گرفته می شود و به هنرمندان خیانت می گردد.

نامور مطلق بیان کرد: هنرمندان ما بهترین کالا را تولید می نمایند که با صنایع دستی وارداتی متفاوت است.

وی افزود: لازم است هنرمندان ما کالاهای اصیلی را تولید کنند تا ارزش و اعمیت صنایع دستی حفظ شود و ما نیز تلاشمان این است که به این نوع تولیدات، تجهیزات و وسایل کارگاهی و مواد اولیه با قیمت پایین بدهیم و این تولیدات را هم خریداری کنیم.

وی در مورد قاچاق وارداتی صنایع دستی گفت: ما با کالاهایی که بطور رسمی وارد می وشند مشکلی نداریم چون به صورت پایاپا است و صادراتی در مقابل آن انجام می شود.

نامور مطلق خاطرنشان کرد: مشکل ما ساماندهی این مسئله در گمرک است که همکاری لازم انجام نمی شود و دیگر اینکه از نیروهای انتظامی می خواهیم کالاهای قاچاق گرفته شوند و برخورد قاطع و جدی با این امر شود تا هویت ما در معرض خطر قرار نگیرد.

معاون سازمان میراث فرهنگی کشور گفت: امسال و یال گذشته نزیک به صد و بیست میلیون دلار صادرات داشتیم که در سال جاری صادرات، چهل درصد افزایش یافته است و در مقابل دو درصد نیز وارد کننده بودیم.

با مذاکرات هسته ای دروازه های دنیا به روی صنایع دستی ما باز می شود

وی ادامه داد: اقلام صادر کننده در کل صنایع دستی کشور گلیم، هنرهای سنتی مانند قلم زنی، زیرانداز و سفال است که با توجه به تحریم های ناجوانمردانه و ناعادلانه روند رو به رشدی داشته است.

وی اظهار کرد: امیدواریم با مذاکرات هسته ای دروازه های دنیا به روی صنایع ما باز شود و بازارهای گذشته را داشته باشیم. همه بازارهای قدیمی بازارهای ما بودند.

نامور مطلق تصریح کرد: نسل جدید بازارچه های ما در سطح کشور از طراحی مخصوصی برخوردار است و ما درصددیم در هر شهرستان حداقل یک بازارچه از صنایع دستی داشته باشیم. تاکنون هفت الی هشت بازارچه در سطح کشور کلنگ زنی شده است که در استان گلستان نیز در چند شهرستان این کار صورت گرفته.

وی در ادامه بحث توسعه و تقویت صنایع دستی گفت: توسعه بازرگانیکار اصلی ماست و ارتباط با دانشگاه و نسل صنایع دستی دانش بنیان از اهداف اصلی ما محسوب می شود اگر ما این دو را نداشته باشیم آینده مبهمی خواهیم داشت و نمی توانیم فروش خوبی داشته باشیم.

وی اظهار کرد: دولت نیز باید اعتبارات بیشتری را برای ما در نظر بگیرد در حال حاضر بیست میلیارد تومان اعتبارات داریم که بیشتر آن صرف هزینه سازمان است و به پنج برابر این اعتبارات نیاز داریم.

نامور مطلق خاطرنشان کرد: دولت اگر در این بخش سرمایه گذاری کند (هنر و صنعت) که هم هنر است و هم صنعت و هم باعث ارزآوری و عدم بیکاری و هم جنبه اقتصادی دارد و یکی از اهداف نظام که همانا اقتصاد مقاومتی است بخشی از آن در این صنایع انجام می شود از طرفی دیگر هم اشتغالزا خواهد بود و هم هویت زا که اگر برنامه ریزی شود و تسهیلاتی در اختیار آنها قرار گرفته شود و مدیران برنامه ریزی آنرا باور کنند کمک موثری در بحث اقتصادی خواهد بود.