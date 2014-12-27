تنگ شدن حلقه محاصره داعش/ورود نیروهای امنیتی و مردمی عراق به البوصلیبی

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المیادین گزارش داد: نیروهای امنیتی و مردمی وارد منطقه البو صلیبی در جنوب تکریت شدند.

خبرنگار المیادین از محاصره الضلوعیه به شکل کامل و گرفتار شدن تروریستها در داخل این شهر خبر داد.

از سوی دیگر منابع عراقی به هلاکت دهها داعشی در مخمور در جنوب شرق موصل اشاره کردند.

همزمان منابع وابسته به پلیس استان ذی قار از اعزام واحدهای پلیس از این استان برای مشارکت در تامین امنیت مراسم سالروز شهادت امام حسن عسکری(ع) در هفته جاری خبر دادند و افزودند: نیروهایی که به سامراء اعزام می شوند مجهز به ادوات پیشرفته هستند.