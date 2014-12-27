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۶ دی ۱۳۹۳، ۲۱:۱۲

باهنر در جلسه جامعه اسلامی مهندسین:

زنده نگهداشتن حماسه 9 دی آینده نظام را تضمین می کند/ تشریح ویژگی بودجه

زنده نگهداشتن حماسه 9 دی آینده نظام را تضمین می کند/ تشریح ویژگی بودجه

دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری با بیان اینکه 9 دی بخشی از فتنه 88 را جبران کرد را زنده نگهداشتن حماسه 9 آینده نظام را تضمین می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا باهنر در نشست ماهانه جامعه اسلامی مهندسین که عصر امروز در محل دائمی این تشکل سیاسی برگزار شد، با اشاره به ویژگی های لایحه بودجه گفت: در گذشته معمولا حواشی بنام تبصره ها و بندها به لایحه بودجه وصل می شد و یک مقدار از نظر شفاف بودن در بودجه خلاء ایجاد می کرد و وقت مجلس و کمیسیون ها بیشتر برای تصویب احکام قانونی تلف می شد تا آنکه به ردیف ها و هزینه ها بپردازند.

وی ادامه داد: با دولت مذاکره کردیم که این احکام و تبصره ها و بندها را جداگانه به مجلس بفرستد و دولت نیز این کار را انجام داد و  این لایحه به موقع تقدیم مجلس شد. بنابراین لایحه بودجه 94 سبک شد و از این جهت وضع بررسی بودجه نیز سبک تر است.

دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری همچنین در ادامه با اشاره به کاهش غیر طبیعی قیمت نفت گفت: ظرف 5-6 ماه گذشته قیمت نفت تقریبا به نصف قیمت قبلی خود رسیده که این اتفاق مهمی است که ریشه های آن به اهداف اقتصادی و سیاسی عربستان و آمریکا بر می گردد.

وی با اشاره به اهداف اقتصادی عربستان در کاهش قیمت نفت گفت: اخیرا آمریکایی ها به سراغ تولید نفت پرهزینه رفته اند. یعنی برای تولید هر بشکه نفت 50 دلار هزینه می کنند و عربستان می گوید اگر ما به روند فروش نفت هر بشکه 100 دلار ادامه دهیم آن نفت پرهزینه جایگزین نفت ما می شود.

دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری با اشاره به اهداف سیاسی عربستان در کاهش قیمت نفت نیز گفت: آنها این محاسبه را کرده اند که با کاهش قیمت نفت، بیشترین فشار به ایران و سوریه می آید بنابراین دو فضا موجب شده است که قیمت نفت به 50 دلار برسد و این موضوع فشار جدی به بودجه می آورد که ما نیز باید به مقوله اقتصاد مقاومتی توجه جدی تری داشته باشیم.

وی تاکید کرد: اگر ما به اوضاع تورم رکود برگردیم اوضاع خیلی بد خواهد شد البته راه حل هایی در این زمینه وجود دارد.

باهنر خاطرنشان کرد: بودجه 94 از نظر کمی سبک تر و از لحاظ کیفی سخت تر است.

وی با اشاره به 9 دی گفت: آنهایی که 9 دی را درک نکرده اند این روزها می گویند یک فتنه ای بود و تمام شد و چرا ما باید ابعاد آن را تشریح کنیم.

باهنر در پاسخ به این نوع برداشت گفت: فتنه گران می خواستند همزمان هم جمهوریت و هم اسلامیت نظام را مورد هجمه قرار دهند که بگویند با یک حکومت ایدئولوژیک، جمهوریت و منافع ملی ما محقق نخواهد شد و خواسته یا ناخواسته نتیجه اقدام شیطنت آمیز آقایان این بود که جمهوری اسلامی نباشد. اما در نهایت مردم در 9 دی پاسخ مناسبی به فتنه گران دادند.

وی خاطرنشان کرد: 9 دی یک حادثه بسیار مهم و تاثیرگذار بود که بخشی از فتنه 88 را جبران کرد لذا ما باید این حماسه را زنده نگه داریم.

باهنر حماسه 9 دی را به واقع عاشورا تشبیه کرد و گفت: ما باید 9 دی را همچون واقعه عاشورا زنده نگهداریم که زنده نگهداشتن این حماسه آینده ما را تضمین خواهد کرد.

 

 

کد مطلب 2450368

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