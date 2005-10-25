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۳ آبان ۱۳۸۴، ۱۱:۲۱

رييس سابق موسسه بيوتكنولوژي كشاورزي در گفتگو با "مهر":

مخالفت با اعزام محققان به عرصه هاي بين المللي روش صحيحي براي صرفه جويي مالي نيست

مخالفت با اعزام محققان به عرصه هاي بين المللي روش صحيحي براي صرفه جويي مالي نيست

رييس سابق موسسه تحقيقات بيوتكنولوژي كشاورزي كرج گفت: مخالفت با اعزام اساتيد به عرصه هاي بين المللي روش و راه درستي براي صرفه جويي مالي نيست.

دكتر بهزاد قره ياضي در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر"، با بيان اينكه برخي از مسئولان در جهت صرفه جويي هاي مالي، با اعزام به خارج و شركت در سمينارها و كنفرانس هاي علمي بين الملي مخالفت مي كنند، افزود: ايران بايد در عرصه هاي علمي و بين المللي حرفي براي گفتن داشته باشد و نبايد با حضور نيافتن در اين صحنه ها، عرصه را براي ديگران باز گذاشت.

وي خاطرنشان كرد: نبايد با مخالفت تقاضاي مأموريت هاي علمي خارج از كشور، دانشمندان و اساتيد كشور را از حضور در عرصه هاي بين المللي محروم كرد.

قره ياضي كه به تازگي از رياست موسسه تحقيقات بيوتكنولوزي كشاورزي كرج فارغ شده است در زمينه فعاليت هاي تحقيقاتي خود گفت : پس از كناره گيري از مسئوليت موسسه بيوتكنولوژي كشاورزي، در تلاش هستم به فعاليت هاي كارشناسي، علمي و بين المللي خود در ارتباط با بيوتكنولوژي كشاورزي بيفزايم.

کد مطلب 245037

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