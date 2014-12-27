قاتلان دانشجویان مکزیکی از سلاح های آلمانی استفاده کرده اند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اشتاندارد، در پی انتشار گزارش هایی مبنی بر استفاده تبهکاران از سلاح های آلمانی برای کشتار 43 دانشجویان مکزیکی، اعضای خانواده قربانیان در مقابل سفارت آلمان در مکزیکو سیتی تجمع کردند. بر این اساس تظاهرات کنندگان ضمن انتقاد از این اقدام خواستار توقف ارسال سلاح های آلمانی به کشورشان شدند.

یکی از والدین قربانیان به خبرگزاری فرانسه گفت گزارش دادستانی مکزیک حاکی است تبهکاران در حمله به دانشجویان از سلاح های HK G36 ساخت شرکت هکلر و کخ آلمان استفاده کرده اند. به گفته وی، دولت آلمان برای جلوگیری از تکرار چنین فجایعی باید فروش چنین سلاح هایی به مکزیک را متوقف کند.

پلیس مکزیک اعلام کرده است 43 دانشجویی که اواخر ماه سپتامبر در شهر ایگوالا ناپدید شده بودند، توسط گروه های تبهکار کشته شده اند. این در حالی است که بقایای شماری از این دانشجویان در کیسه های زباله کشف شده است.

گفتنی است خانواده قربانیان این حادثه اعلام کرده‌اند تا روشن شدن سرنوشت تمای قربانیان به اعتراض‌های خود ادامه می دهند. آنها هنوز امیدوارند که چند دانشجوی مفقودشده زنده باشند.