همراهی مطلوب رسانه ها درمسیر توسعه لرستان/استقبال دولت از نقد منصفانه

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند شامگاه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه لرستان وجود رسانه ها را در توسعه استان موثر دانست و اظهار داشت: اگر مطبوعات و خبرگزاری های استان همصدا با توسعه لرستان حرکت کنند این توسعه از سرعت بیشتری برخوردار خواهد بود.

وی افزود: صدای هماهنگی در مسیر توسعه لرستان از جانب اصحاب رسانه استان به عنوان نماینده افکار عمومی بخوبی شنیده می شود.

استاندار لرستان به خلاصه ای از چگونگی روند تحویل دولت به آقای دکتر روحانی اشاره کرد و بیان داشت: رئیس جمهور دولت را در شرایطی تحویل گرفت که کشور هم از لحاظ داخلی و هم از نظر خارجی دارای مشکلات عدیده ای بود بطوریکه در بخش داخلی از لحاظ اقتصادی حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی بدهکار بود.

بازوند با بیان اینکه بودجه عمرانی کشور در سال ۹۳ حدود ۴۱ هزار میلیارد تومان بود تصریح کرد: میزان بدهی دولت قبلی به بخش خصوصی تقریبا معادل پنج برابر بودجه عمرانی یک سال کشور است.

وی افزود: بخش خصوصی ۷۰ هزار میلیارد تومان و مردم ۸۵ هزار میلیارد تومان به بانک ها بدهکار بودند و وجود رشد اقتصادی منفی ۵.۸ درصد، رشد سرمایه گذاری منفی ۴۴ درصد و تورم ۴۱ درصدی نتیجه شرایط اقتصادی دولت قبلی بود.

استاندار لرستان به درگیری های سیاسی و اجتماعی موجود بین سران سه قوه در دولت دهم اشاره کرد و عنوان کرد: در دولت قبل همواره بین دولت و مجلس درگیری و نزاع هایی وجود داشت که مردم را خسته کرده بود و در این شرایط مردم کشور با انتخاب عقلانیت و اعتدال باعث بوجود آمدن فضای امید و نشاط در کشور شدند.

بازوند یادآور شد: اگرچه امروز در سایه دلواپسی شاهد شدیدترین تخریب ها علیه دولت هستیم اما دولت تدبیر و امید از نقد منصفانه و دفاع واقع بینانه استقبال می کند.

وی اظهار داشت: با پیگیری های دولت یازدهم در حوزه سیاست خارجی اجماع جهانی که علیه ایران برپا شده بود شکسته و پایه تحریم ها سست شد.

استاندار لرستان به فسادهای اداری بوجود آمده ناشی از اقدامات نامناسب دولت قبلی اشاره کرد و گفت: تحت لوای دورزدن تحریم ها و خصوصی سازی های نابجا فسادهای اداری زیادی در کشور شکل گرفت که فسادهای سه هزار میلیاردی، هفت هزار میلیاردی و ۱۲ هزار میلیاردی اخیر نیز نتیجه همین اقدامات نامناسب بود که این فسادهای مالی باعث بوجود آمدن فضای بی اعتمادی عامه مردم به دولت شده بود.

بازوند حضور بخش خصوصی در لرستان طی دولت نهم و دهم را بسیار کمرنگ دانست و عنوان کرد: استان هایی که پایه توسعه آنها توسط بخش خصوصی بنیانگذاری شده از این شوک اقتصادی تا حدودی در امان بودند و استان هایی که برای توسعه به دولت اتکا کرده بودند و عموما استانهای محروم کشور هستند ضربه سنگینی به اقتصادشان وارد شد.

استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنان خود از گازرسانی به ۲۵۳ روستای لرستان تا پایان سال جاری خبر داد و بیان داشت: در لرستان هزار و ۲۵۷ روستای بالای ۲۰ خانوار وجود دارد که تا سال ۹۳ تنها ۳۶۰ روستای آن گازکشی شده بود.

وی ادامه داد: این در حالیست که طی سالجاری عملیات گازرسانی به ۲۵۳ روستای بالای ۲۰ خانوار لرستان که ۶۵ درصد گازرسانی های ادوار گذشته بوده در دستورکار قرار گرفته است.

بازوند افزود: از ابتدای سال جاری تا پایان هفته دولت کار گازرسانی به ۱۳۳ روستای بالای ۲۰ خانوار لرستان انجام شد و تا پایان امسال ۱۲۰ روستای دیگر استان از نعمت گاز بهره مند خواهند شد.