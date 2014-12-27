نياز به مانور بيشتری بر روی آسيبهای فردی و اجتماعی مصرف شيشه وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید جوادیان زاده، بعد از ظهر شنبه در نشست خبری کارزار رسانه ای در بهزیستی یزد اظهار داشت: انعکاس رسانه ای در مورد شیشه و تبعات آن آنگونه که مورد انتظار است رخ نداده و به نظر می رسد لازم است مانور بیشتری بر روی آسیب های اجتماعی، فرهنگی و فردی مصرف شیشه توسط رسانه داده شود.

وی با بیان اینکه هنوز ذهنیت و گفتمان در مورد شیشه در جامعه جاری نشده است، عنوان کرد: عده ای هنوز شیشه را به عنوان یک تهدید جدی برای جامعه باور ندارند.

وی عنوان کرد: مواد مخدر به ویژه شیشه پیچیدگی هایی دارد که باید بر روی آن کار شود اما نکته حائز اهمیت این است که در این مسیر نباید پراکنده کاری شود.

جوادیان زاده تاکید کرد: در حوزه آسیب های اجتماعی، پراکنده کاری به هیچ وجه جواب نمی دهد حتی ممکن است آسیب را جدی تر و قویتر کند به نحوی که جامعه، پیام ها را دفع کند.

وی عنوان کرد: اگر حرکت هماهنگ و یک بمباران اطلاعاتی با هدف ایجاد حساسیت و وارد کردن شوک به جامعه انجام شود، جامعه تغییر آرایش می دهد و پیام ها و هشدارها با سادگی بیشتری دریافت می شوند .

به گزارش مهر، کارزار رسانه ای مقابله با شیشه قرار است از ۱۱ دی ماه به مدت یک هفته در یزد برگزار شود.