به گزارش خبرنگار مهر، لغو ناگهانی دیدار تدارکاتی با تیم فوتبال فلسطین موجب تغییرات در برنامه اردوی تیم ملی فوتبال کشورمان شد. کارلوس کی روش در برنامه جدید قصد داشت محل تمرین را به ورزشگاه آزادی ببرد که متوجه شد مسئولان این ورزشگاه پس از آگاهی از لغو این بازی ملی، عملیات مرمت را روی چمن آزادی آغاز کردند.

کارلوس کی روش که از شنیدن خبر لغو بازی با تیم ملی فوتبال فلسطین ناراحت بود، زمانی که متوجه شد امکان تمرین در چمن ورزشگاه آزادی را ندارد به شدت معترض شد چرا که اعتقاد داشت تمرین در چمن نامناسب کمپ تیم های ملی خطر مصدومیت بازیکنان را بالا می برد.

از این رو نخستین تمرین تیم ملی فوتبال کشورمان روز شنبه در سالن سرپوشیده کمپ برگزار شد و وقتی وزیر ورزش برای بازدید از تیم ملی به کمپ آمد، کارلوس کی‌روش و ملی پوشان مراتب اعتراض خود را به نداشتن زمین مناسب اعلام کردند.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران با گلایه از وضعیت موجود اعتقاد داشت اگر می دانست بازی با تیم ملی فوتبال فلطسین لغو شده است، با توجه به نداشتن چمن مناسب در تهران، برنامه حرکت ملی پوشان به سوی اردوی استرالیا را تغییر می ‌داد.

با توجه به ناراحتی سرمربی تیم ملی فوتبال، به نظر می رسد فدراسیون فوتبال قبل از پرواز تیم ملی و حرکت آنها به سوی استرالیا برنامه ای برای خداحافظی ملی پوشان نداشته باشد. این موضوع را علی کفاشیان هم تلویحا تائید کرده است.