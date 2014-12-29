یکه تازی ناوگان فرسوده عامل سیر صعودی تلفات در جاده های آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، عمر متوسط ۱۲ تا ۲۵ سال ناوگان حمل و نقل عمومی آذربایجان غربی در کنار نقاط و محورهای حادثه خیز، عوامل انسانی و بررسی فنی ضعیف ناوگان، خبر از حادثه ای مرگبار در محورهای ارتباطی استان را می دهد.

تصادفات رانندگی سالانه بیش از یک زلزله چند ریشتری تلفات انسانی دارد، ولی تصادفات ناوگان حمل و نقل عمومی موضوعی است که عوامل زیادی را درگیر خود کرده و بررسی بیشتر گزینه های زیادی پیش روی کارشناسان به جز عوامل انسانی می گذارد.

فرسودگی ناوگان حمل و نقل بار و مسافر یکی از این گزینه های احتمالی است که متاسفانه در آذربایجان غربی شاهد فرسودگی ناوگان نسبت به عمر متوسط کشوری هستیم، موضوعی که ۳۰ هزار راننده، میلیونها مسافر و میلیارد ها تن کالا با آن درگیر بوده و تقریبا می توان گفت همه کاربران جاده ای سهمی از نتایج فرسودگی دارند.

با وقوع تصادفات مرگبار در محورهای ارتباطی، اعتماد مردم مبنی بر استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی کم شده و اقتصاد این بخش نیز با معضلات زیادی روبرو می شود، هر چند در برخی موارد نیاز ضروری به این ناوگان نیز با وجود مشکلات فراوان احساس می شود.

هر چند بر اساس اعلام مسئولان حمل و نقل عمومی چك لیست نظارتی با ۲۴ بند برای كنترل فنی ناوگانهای اتوبوس جاده ای تهیه شده و در مرحله اول توسط مدیران فنی مورد بازدید و ارزیابی مستمر قرار می گیرد، ولی از دید کارشناسان این حوزه بازدید های فنی نمایشی بیش نیستند.

متاسفانه بیشتر صاحبان ناوگان بدون وجود بازوهای نظارتی نسبت به تامین تجهیزات فنی اقدام نمی كنند، که این مشکل می تواند از یک طرف مربوط به نا آگاهی راننده از مسئولیت خطیر خود و از طرفی فشارهای اقتصادی كه بر صاحبان این ناوگان هم به لحاظ گرانی و هم به لحاظ كمبود مسافر وارد می شود، باشد.

محدودیت سفر بر اساس عمر ناوگان در محور های ارتباطی

مجموعه این عوامل سبب می شود اغلب صاحبان ناوگان بیشتر از آن كه رسالتشان را مقابل چشم داشته باشند، حساب جیب خود را كنند در حالیكه حتی از این موضوع هم غافل هستند كه بروز یك سانحه ناشی از این كوتاهی و نادیده گرفتن ها ممكن است تمام اندوخته و حتی بیشتر از آن را به فنا بكشد.

فرسوده بودن ناوگان حمل و نقل در حالی است که محدودیت سفر بر اساس عمر ناوگان یکی از چاره های اندیشه شده برای کاهش اثر منفی تردد خودروهای فرسوده در محورهای ارتباطی است، که این موضو نیز به نوبه خود چالش زا و قابل بحث و تامل بر انگیز است.

هم اکنون هزار و ۶۴ اتوبوس، هزار و ۸۰۰ مینی بوس و هزار و ۷۰۰ سواری مسئول حمل و نقل مسافر در استان مرزی آذربایجان غربی و ۱۸ هزار کامیون نیز مسئول حمل کالای تولیدی استان به سایر استانها و خارج کشور شناخته می شوند که متاسفانه عمر متوسط ناوگان حمل و نقل مسافر استان بالاتر از میانگین کشوری است.

واردات کامیونهای با عمر سه سال در انحصار شرکتها

پس از نوسانات ارزی در چند سال‌‌ گذشته، نوسازی ناوگان عمو‌می جاد‌ه ‌ای روند مطلوبی نداشته است، زیرا با‌ افزایش قیمت دلار، قیمت انواع ناوگان نیز رشد زیادی به خود گرفت و روند نوسازی کند شده است، که برای تسریع این جریان واردات کامیونهای خارجی با عمر سه سال مطرح شد.

بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، اجازه داده شده که بخش خصوصی ناوگان باری با عمر کمتر سه سال را وارد کند که اگر به ازای از رده خارج کردن ناوگان فرسوده این کار انجام شود بخش خصوصی از یک تخفیف برخوردار می‌شود.

موضوعی که خود درگیر مشکلات زیادی بوده و هنوز اجرایی نشده، ولی به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی ‌هر چند این خودروها نو نیستند ولی نسبت خودروهای قدیمی موجود در ناوگان بسیار پیشرفته‌تر هستند، با توجه به نرخ کنونی ارز، این امر می‌تواند جاذبه و انگیزه‌ای برای بخش خصوصی جهت نوسازی ناوگان باری به‌وجود آورد.

ارتقای ایمنی سفرهای جاده ای با حساسیت بیشتری دنبال می شود

مدیركل حمل و نقل و پایانه های آذربایجان غربی در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این سوال که برای تردد ایمن از جاده ها چه اقداماتی باید انجام شود، بر استاندارد سازی تجهیزات ایمنی جاده های ارتباطی استان در جهت كاهش آسیب های ناشی از تصادفات جاده ای تاكید كرد و گفت: امسال ارتقای ایمنی سفرهای جاده ای با حساسیت بیشتری دنبال می شود.

مجتبی رحمانی ضمن تاكید بر موضوع ایمنی در سفرهای جاده ای بخصوص در استان مرزی آذربایجان غربی، تصریح كرد: كیفی سازی خدمات بی شك راهی موثر برای تحقق شاخص های ایمنی و اطمینان مسافران از سفر با ناوگان عمومی است كه در این زمینه نیز از هیچ كوششی دریغ نخواهیم كرد.

وی با اعلام اینکه بحث ایمنی موضوع مهمی در سفرهای جاده ای است، اظهار داشت: باید با اولویت قرار دادن آن وظایف هر یك از دستگاه ها احصا و نسبت به عملیاتی كردن آن ها در كمترین بازه زمانی تمهیدات لازم اندیشیده شود.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های آذربایجان غربی كیفی سازی خدمات را نیازمند ایجاد رقابت سالم بین شركت های مسافربری دانست و ادامه داد: با ایجاد رقابت بین شرکتهای مسافربری، ذائقه مسافران به دریافت خدمات ارتقا یافته و در این ارتباط قدم های موثری در آذربایجان غربی برداشته شده است.

متوسط عمر ناوگان حمل و نقل آذربایجان غربی بالاتر از میانگین کشوری

وی در خصوص وضعیت و تعداد ناوگان ناوگان حمل و نقل ، با بیان اینکه هم اکنون هزار و ۶۴ اتوبوس، هزار و ۸۰۰ مینی بوس و هزار و ۷۰۰ سواری مسئول حمل و نقل مسافر در استان مرزی آذربایجان غربی هستند، افزود: از این تعداد اتوبوس ۳۰۰ دستگاه اتوبوس VIP بوده که در مسیرهای خارج از استان فعال هستند.

رحمانی همچنین از وجود ۱۸ هزار کامیون شامل ۱۱ هزار دستگاه با بارگیر ثابت و ۷ هزار دستگاه با بارگیر غیر ثابت در آذربایجان غربی خبر داد و گفت: متاسفانه عمر متوسط ناوگان حمل و نقل استان بالاتر از میانگین کشوری که در این راستا برنامه ریزی و اقداماتی انجام شده است.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های آذربایجان غربی متوسط عمر ناوگان باری استان را ۱۷.۵۳ سال عنوان و با اشاره به اینکه متوسط عمر این ناوگان در کشور ۱۶.۹۸ سال است، اعلام کرد: متوسط عمر اتوبوس در استان ۱۲.۵۶، مینی بوس ۲۵.۴۸ و سواری ۹.۵ سال بوده که به ترتیب متوسط کشوری مر این ناوگانها ۱۲.۶۷، ۲۴.۸۲ و ۸.۳ سال است.

شرکتها موظف به بررسی ایمنی و کنترل فنی وسایل نقلیه عمومی هستند

وی با بیان اینكه هم اكنون بالغ بر ۲۰۰ شرکت، موسسه و شعبه در بخش حمل و نقل داخلی و بین المللی کالا و مسافر در آذربایجان غربی فعال هستند، ، اضافه كرد: كلیه این شركت ها و موسسات دارای مدیران فنی بوده و بر اساس چك لیستی كه در اختیارشان قرار داده شده وظیفه نظارتی خود را انجام می دهند.

رحمانی كنترل فنی وسایل نقلیه عمومی قبل از انجام سفر را یك الزامی قانونی دانست و اظهار داشت: هم اکنون مدیران فنی بر اساس چک لیستهای ارائه شده توسط اداره ایمنی ملزم به بررسی ۲۴ فرآیند درج شده در لیست هستند که در صورت مشاهده هر گونه تخلف برخورد شدید قانونی با متخلفان انجام می شود.

به هر روی، هر چند تا کنون حادثه تلخی همانند تصادف اتوبوس در محور تهران - قم که منجر به کشته شدن چند ده تن از هموطنان شده بود، در آذربایجان غربی به وقوع نپیوسته ولی سالانه تعداد زیادی در اثر برخورد با کامیون و اتوبوسها با توجه به مرزی بودن آذربایجان غربی جان خود را از دست می دهند که این سوانح زنگ هشداری برای مسئولان حوزه های ذیربط محسوب می شود.

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گزارش: الناز ملک زاده