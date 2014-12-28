به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر میرشکار شامگاه شنبه در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر سیستان و بلوچستان بیان داشت: مسیر قاچاق مواد مخدر در ابتدا با اجرای طرح انسدا مرز از نیمه شمالی استان به سمت مرز های جنوبی و در حال حاضر به سمت قاچاق از طریق دریا و مرز های آبی تغییر مسیر پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه در حال اضر استان های دارای مرز های ابی از کشفیات بیشتری نسبت به سایر استانه ای دارای مرز خشکی برخوردار هستند ادامه داد: به دلیل قرار گرفتن مناطق جنوبی استان در مسیر ترانزیت مواد مخدر بستر های درمانی برای نجات معتادان در این مناطق نیاز به تقویت دارد.

رییس کمیته مقابله با مواد مخدر استان با بیان اینکه همجواری جمهوری اسلامی ایران به مزارع مواد مخدر در افغانستان این کشور را در مسیر اسیب های جدی قرار داده است افزود: ۱۸ استان افغانستان زیر کشت مواد مخدر قرار دارد و دولت افغانستان کمترین نظارت را بر این مناطق دارد.

وی با بیام اینکه ۲۲۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی افغانستان زیر کشت مواد مخدر قرار دارد ادامه داد: پیش بینی می شود که از این اراضی بیش از ۱۱ هزار تن مواد مخدر برداشت شود.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون ۸۵ تن مواد مخدر در استان کشف و ضبط شده است ادامه داد: قاچاق مواد مخدر صنعتی در این کشفیات با آماری رو به رشد همراه بوده است.

میرشکار در این نشست پیشنهاد کرد در برنامه ششم توسعه مقابله با مواد مخدر با ید به عنوان طرحی جدی به صورت عزمی ملی در دستور کار قرار گیرد.

وی افزود: درآمد حاصل از محل فروش مواد مخدر به مراکز دارویی باید با اصلاح قانون در استان های کاشف هزینه شود تا از محل مبارزه نسبت به ایجاد زیر ساخت های لازم در این مسیر اقدام شود.

میرشکار همچنین خواستار تشکیل کمیته مقابله با مواد مخدر به صورت منطقه ای و با همکاری کشور های پاکستان و افغانستان و همچنین راه اندازی و تشکیل بانک اطلاعاتی معتادان شد.

وی همچنین از تهیه سند جامع مقابله با مواد مخدر در استان در قالب ۱۹ طرح و برنامه خبر داد و افزود: این طرح برای نخستین بار در استان دردست تهیه است.