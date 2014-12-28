به گزارش خبرگزاری مهر، صادق ماهرو دوبلور و گوینده پیشکسوت که سال ها در آلمان زندگی می کرد شب گذشته ششم دی ماه در سن 75 سالگی درگذشت.

این دوبلور مدتی هم در بیمارستان آلمان بستری بوده است و در زمان زندگی خود در آلمان گاهی نیز به ایران می آمد و فیلم ها و کارتون ها را دوبله می کرد.

وی در سوم فروردین ماه ۱۳۱۸ در تهران متولد شد و از ۱۸ سالگی، فعالیت هنری‌اش را با تئاتر و سپس به طور جدی با دوبله آغاز نمود.

از جمله آثار این دوبلور نقش های اسناگلپوس، کوییک درا مکگرا، اما دارلینگ (یوگی و دوستان)، داروغه ناتینگهام (رابین هود)، دالتون‌های بازنده(لوک خوش شانس)، خرس (کتاب جنگل)، تلی ساوالاس (هنگ جانبازان)، جک اوهالوران (خداحافظ زیبای من)، وارن اوتس (این گروه خشن)، شیرعلی قصاب (دایی‌جان ناپلئون)، غول (حسن کچل)، سرکار استوار (مجموعه فیلم‌های صمد) و پدر هند (محمد رسول‌الله) بوده است.