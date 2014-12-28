به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا درویش نژاد ظهر یکشنبه در دیدار با معاونت اجتماعی نیروی انتظامی هرمزگان ضمن تاكید بر افزایش ارتباط بین نیروی انتظامی و حوزه فرهنگی افزود: نگاه فرهنگی نیروی انتظامی به مسایل مختلف بسیار ارزشمند است و استمرار این نگرش می تواند به سلامت بیشتر جامعه و افزایش امنیت خانواده ها بیانجامد.

وی اظهارداشت: با افزایش و ارتقا دیدگاه فرهنگی در نیرو انتظامی طی سال های اخیر باعث شده است دیوار كاذب بین مردم و این نهاد مهم برداشته شود و مردم احساس یكی بودن با نیروی انتظامی داشته باشند.

مدیر كل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان یاد آور شد: استقرار نگاه فرهنگی و گفتمانی به جای نگاه پادگانی در نیروی انتظامی باعث كاهش آسیب ها و به حداقل رسیدن ناهنجاری های اجتماعی شده است.

درویش نژاد ارتباط بین فرهنگ و امنیت را دو سویه دانست و گفت: هر وقت سطح فرهنگی جامعه و بالاخص خانواده ها ارتقاء یابد به تبع آن مشكلات، آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی نیز كاهش می یابد و در حقیقت امنیت بستر لازم را برای كار فرهنگی آماده می كند و فرهنگ نیز امنیت را حفظ و ارتقاء می بخشد.

وی به ظرفیت های خوب حوزه فرهنگ و نیروی انتظامی اشاره كرد و افزود: تجمیع این ظرفیت ها می تواند به تحول فرهنگی جامعه منجر شود و ضرورت دارد تفاهم نامه مشتركی بصورت كارشناسی شده منعقد و امضا شود.

در این نشست سرهنگ مهدی بهرامی، معاونت اجتماعی نیروی انتظامی گزارشی از فعالیت ها و برنامه ای فرهنگی در حوزه آسیب های اجتماعی را ارائه كرد و اظهار داشت: نیروی انتظامی با تقویت رویكرد فرهنگی مبادرت به ایجاد بخش های پیشگیری، مشاوره ای، تولید آثار فرهنگی و هنری و تقویت فضای مجازی کرده است.

وی از برگزاری جشنواره رسانه و امنیت، تا پایان سال خبر داد و گفت: با توجه به نقش رسانه ها در پیشگیری از آسیب های اجتماعی و تقویت امنیت در بخش های مختلف جامعه با همكاری اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامی، مطبوعات، خبرگزاری ها این جشنواره برگزار می شود.