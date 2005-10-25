استاد فلسطيني در گفتگو با"مهر ": مسلمانان با اتحاد خود بزرگترين كمك را به ملت فلسطين مي كنند

دكترعلي جرباوي استاد دانشگاه بيرزيت مقيم شهر نابلس در گفتگويي اختصاصي باخبرنگار بين الملل "مهر" افزود : ديگرهدف اين روزگرد آوري تلاش هاي مختلف جنبش هاي مختلف اسلامي در يك چارچوب واحد وهدايت آنها به سوي اهدافي مشخص است تا فعاليت مشترك بين جهان اسلام براي آزادي فلسطين اصل واساس فعاليت قرار گيرد.

وي درپاسخ به پرسش "مهر" درمورد نحوه كمك كشورهاي اسلامي وبويژه جمهوري اسلامي ايران به مبارزات ملت فلسطين گفت : بسياري از مسايل وجود دارد كه مي تواند با همسويي وهمكاري ملل مسلمان براي ملت فلسطين فراهم گردد ، مهمترين اين مسئله وحدت كلمه جهان اسلام در مورد مسئله فلسطين است.



استان دانشگاه بيرزيت ياد آور شد: اين وحدت مي تواند زمينه ايجاد استراتژي واحدي را در قبال نحوه آزادي سرزمين فلسطين به وجود آورد، همچنين عدم دنباله روي از طرح هاي دولت آمريكا وبخصوص عدم سازش با رژيم صهيونيستي در حمايت از روند سازش همگي مي توانند به مبارزات ملت فلسطين كمك شاياني داشته باشند.



علي جرباوي خاطرنشان كرد : پس از اين موارد مي توان به مسايلي همچون كمك هاي مادي در تمامي جوانب آن اشاره كرد كه مي تواند در تقويت مقاومت ملت فلسطين نقش عمده اي را ايفا كند .

وي درمورد گرايش تعدادي از كشورهاي عربي واسلامي به سوي سازش با رژيم صهيونيستي وميزان تاثيرگذاري اين روند سازشكاري بر ملت فلسطين نيز گفت : دربازتاب هاي منفي چنين اقداماتي برملت فلسطين شكي وجود ندارد ، در شرايطي كه سرزمين فلسطين همچنان تحت اشغال است ، قدس تحت اشغال صهيونيستهاست ، حقوق ملت فلسطين غصب شده است ، فكر نمي كنم صهيونيستها مستحق چنين امتيازي باشند وكشورهاي عربي واسلامي با اين رژِيم اقدام به سازش كنند ، بخصوص كه هنوز به غصب حقوق فلسطينيان ادامه مي دهد.