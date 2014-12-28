به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با برگزاری همایش ایثار در پژوهش، توسط اداره کل بنیاد استان قزوین، که با حضور فرهیخته‌گان شاهد و ایثارگر برگزار شد، کتاب فرهنگ اعلام، حاصل تلاش و پژوهش معاونت پژوهش و ارتباطات فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین، رونمایی شد.

در رونمایی از این کتاب، حجت‌الاسلام باریک‌بین، امام جمعه موقت قزوین، حقایق‌پور، مدیرکل بنیاد استان قزوین، شهروش، قائم مقام بنیاد تهران بزرگ، رزمنده‌ جانباز ، مهندس دربندی‌زاده، شهردار منطقه‌ی سه قزوین حضور داشتند.

«فرهنگ اعلام شهدای استان قزوین» با ۲۷۶۲ مدخل، یکی از مجموعه کتاب‌های فرهنگ اعلام شهدای سراسر کشور، شامل زیست نامه کوتاه شهدای استان در فاصله سال های ۱۳۵۰ تا ۱۳۸۵ است.

اهم اهدافی که برای طرح فرهنگ اعلام پیش بینی شده عبارتند از: نگرش زندگی شهیدان دوران مبارزات انقلاب اسلامی سال ۱۳۴۲و پس از آن تا به امروز، به عنوان قهرمانان ملی کشور که بخش مهمی از تاریخ این مرز و بوم را رقم زده‌اند و ارائه آن به محققان، اندیشمندان و علاقمندان تاریخ معاصر است.

همچنین گردآوری و ثبت اطلاعات مستند از شهدای یاد شده در قالب زندگی نامه‌هایی کوتاه و مفید با شیوه نگارش ساده و به دور از توصیف، آرایه‌های ادبی و ارزش داوری و تهیه مجموعه‌ای مرجع و مستند که بتواند نیازهای پژوهشی و اطلاع رسانی از مداخل مورد نظر را فراهم سازد، از دیگر اهداف انتشار این کتاب است.

کتاب «قزوینی» توسط مادر شهید، رونمایی شد

به مناسبت هفته ملی پژوهش و فن‌آوری، کتاب قزوینی،اثر حسن شکیب‌زاده، نویسنده حوزه‌ی ایثار و شهادت، توسط مادر بزرگوار این شهید رونمایی شد.

محمدعلی حضرتی، مشاور فرهنگی استاندار قزوین به بیان ویژگی‌های شهید قزوینی پرداخت و راه شهدا را به عنوان امن‌ترین راه در جهت حفظ و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت دانست.

سردار شهید حمید قزوینی، ۱۶ مردادماه سال ۱۳۴۳ در قزوین به دنیا آمد و ضمن حضور در جریانان منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی ایران، با آغاز فعالیت‌های انقلابی جهاد سازندگی به کمک روستائیان کشاورز رفت و همزمان در شاخه‌ دانش آموزی حزب جمهوری اسلامی قزوین فعال بود و در دبیرستان نیز انجمن اسلامی آموزشگاه را فعال کرده بود.

وی برای نخستین بار در سال ۱۳۵۹ عازم کردستان شد و در قالب جنگ‌های نامنظم شهید چمران در پاک سازی شهر پاوه از وجود ضد انقلاب مشارکت داشت و با آغاز جنگ تحمیلی نیز وارد بسیج و سپس جبهه‌های نبرد حق علیه باطل شد.

شهید حمید قزوینی ضمن حضور فکری، مدیریتی و عملی در عملیات‌های مختلف جنگی و در حالی که در آزمون سراسری شرکت و در رشته‌ی فنی مهندسی راه و ساختمان دانشگاه امام حسین(ع) پذیرفته شده بود، سرانجام با حضور در منطقه‌ی عملیاتی مرصاد جهت شناسایی منطقه، ضمن درگیری با منافقین، عصر پنجم مرداد ماه سال ۱۳۶۷ در منطقه‌ی چهارزبر از توابع اسلام آباد غرب، به درجه رفیع شهادت نائل شد.

وی در سال‌های آخرین حضورش در دفاع مقدس، مسوولیت اتاق جنگ قرارگاه نجف اشرف و فرماندهی گردان رزمی لشکر ۲۷ محمد رسول الله(ص) را بر عهده داشت.