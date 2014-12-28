به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عباس ماهیار در هشتم دی‌ماه ۱۳۱۶ در شهرستان عجب‌شیر از توابع مراغه در استان آذربایجان شرقی دیده به جهان گشود. تحصیلات ابتدایی را در دبستان سعدی و تحصیلات متوسطه را در دبیرستان فردوسی و لقمان تبریز به پایان رساند. در مهرماه ۱۳۳۶ وارد دانشسرای عالی تبریز شد و در رشته زبان و ادبیات فارسی در مقطع کارشناسی مشغول به تحصیل شد. سپس برای تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی به دانشگاه تهران رفت و در ۱۳۵۳ به دوره دکتری در دانشگاه تهران راه یافت و در ۱۳۵۷ با درجه «الف» از مقطع دکتری فارغ‌التحصیل شد. عنوان رساله او «تصحیح انتقادی دیوان اثیر اخسیکتی» بوده است.

دکتر ماهیار از تاریخ ۲۴/۹/ ۱۳۵۶ با سمت مدیریت پژوهشگاه واژه‌های فارسی فرهنگستان زبان فارسی مشغول به کار شد و سرانجام از سال ۱۳۶۳ تا زمان بازنشستگی در دانشگاه تربیت معلم (خوارزمی) تهران عضو هیأت علمی بود و هم‌اکنون نیز در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در مجموعه هیأت علمی تمام‌وقت آن دانشگاه مشغول به تدریس است.

از آثار دکتر ماهیار می‎توان به عروض فارسی (شیوه‌ای نو برای آموزش عروض و قافیه)، گزیده خاقانی و مرجع‌شناسی ادبی و روش تحقیق اشاره کرد.

محمود عابدی، سعید حمیدیان، محمود فتوحی، عبدالحسین فرزاد، محمدرضا ترکی و علیرضا حاجیان نژاد درباره وجوه مختلف زندگی و آثار دکتر ماهیار سخن خواهند گفت. این برنامه دوشنبه ۸ دی ماه ۱۳۹۳ ـ ساعت ۵ عصر در کانون زبان فارسی، خیابان ولیعصر، سه راه زعفرانیه، خیابان عارف نسب، شماره ۱۲ برگزار می‌شود.