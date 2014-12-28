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۷ دی ۱۳۹۳، ۱۰:۱۳

فردا در کانون زبان فارسی؛

شب عباس ماهیار برگزار می‌شود

شب عباس ماهیار برگزار می‌شود

مجله بخارا با همکاری بنیاد فرهنگی اجتماعی ملت، دایره العمارف بزرگ اسلامی، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار وگنجینه پژوهشی ایرج افشار شب دکتر عباس ماهیار را برگزار می‎کند.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عباس ماهیار در هشتم دی‌ماه ۱۳۱۶ در شهرستان عجب‌شیر از توابع مراغه در استان آذربایجان شرقی دیده به جهان گشود. تحصیلات ابتدایی را در دبستان سعدی و تحصیلات متوسطه را در دبیرستان فردوسی و لقمان تبریز به پایان رساند. در مهرماه ۱۳۳۶ وارد دانشسرای عالی تبریز شد و در رشته زبان و ادبیات فارسی در مقطع کارشناسی مشغول به تحصیل شد. سپس برای تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی به دانشگاه تهران رفت  و در ۱۳۵۳ به دوره دکتری در دانشگاه تهران راه یافت و در ۱۳۵۷ با درجه «الف» از مقطع دکتری فارغ‌التحصیل شد. عنوان رساله او «تصحیح انتقادی دیوان اثیر اخسیکتی» بوده است.

دکتر ماهیار از تاریخ ۲۴/۹/ ۱۳۵۶ با سمت مدیریت پژوهشگاه واژه‌های فارسی فرهنگستان زبان فارسی مشغول به کار شد و سرانجام از سال ۱۳۶۳ تا زمان بازنشستگی در دانشگاه تربیت معلم (خوارزمی) تهران عضو هیأت علمی بود و هم‌اکنون نیز در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در مجموعه هیأت علمی تمام‌وقت آن دانشگاه مشغول به تدریس است.

از آثار دکتر ماهیار می‎توان به عروض فارسی (شیوه‌ای نو برای آموزش عروض و قافیه)، گزیده خاقانی و مرجع‌شناسی ادبی و روش تحقیق اشاره کرد.

محمود عابدی، سعید حمیدیان، محمود فتوحی، عبدالحسین فرزاد، محمدرضا ترکی و علیرضا حاجیان نژاد درباره وجوه مختلف زندگی و آثار دکتر ماهیار سخن خواهند گفت. این برنامه دوشنبه ۸ دی ماه ۱۳۹۳ ـ ساعت ۵ عصر در کانون زبان فارسی، خیابان ولیعصر، سه راه زعفرانیه، خیابان عارف نسب، شماره ۱۲ برگزار می‌شود.

کد مطلب 2450485

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