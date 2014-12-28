مهدی خواجه‌وند در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره جدایی رضا حقیقی از باشگاه پرسپولیس و حضور این بازیکن در تیم پدیده مشهد با بیان مطلب فوق اظهار کرد: یک مجموعه شرایط باعث شد تا حقیقی از پرسپولیس جدا شود و صرفا مسائل مالی درباره این زمینه مطرح نبود.

وی در خصوص لیست مازاد پرسپولیس تاکید کرد: با توجه به شرایط و لیست در خصوص بازیکنان تصمیم گیری می‌شود. ما در فکر جذب بازیکنان جدید هستیم و این کار به سرعت پیش می‌رود!

سخنگوی باشگاه پرسپولیس در پاسخ به سئوالی مبنی بر وضعیت بازیکن برزیلی مدنظر حمید درخشان، گفت: این بازیکن تست پزشکی داده است و مذاکرات خوبی هم بین دو طرف برگزار شد. با این حال تا زمانی که قرارداد نهایی نشود، چیزی نمی‌توان گفت. ما توافقات کلی داشته‌ایم ولی باید همه چیز را مکتوب کرد.

وی درباره بابک حاتمی و جذب این بازیکن هم تاکید کرد: ما توافقات خوبی با باشگاه سایپا داشته‌ایم. صحبت‌هایی هم انجام شده ولی تا وقتی که قراردادی امضا نشود چیزی قطعی نیست!

خواجه وند در خصوص اینکه هفته گذشته اعلام کرده بود خبرهای خوبی برای پرسپولیس در راه است، گفت: خبر خوب یکی این بود که علی اکبر طاهری در باشگاه مستقر شد! ضمن اینکه منابع مالی هم به نوعی تامین شده است و امیدواریم با جذب بازیکنان جدید این خبرهای خوب کامل شود.

وی همچنین از درخواست حمید درخشان برای خرید کریم انصاریفرد اظهار بی اطلاعی کرد و افزود: من چنین چیزی نشنیده‌ام و از آن بی خبرم ولی اگر درخشان خودش اعلام کرده که این بازیکن را می‌خواهد که دیگر حرفی نیست.

سخنگوی باشگاه پرسپولیس در پایان درباره اینکه آیا منابع مالی باشگاه پرسپولیس از سوی حسین هدایتی تامین شده است یا خیر، گفت: منابع مالی مختلفی برای باشگاه تامین شده است. آنچه مد نظر ما بود، تامین شده است و برای نقل و انتقالات نیم فصل مشکل مالی نداریم.