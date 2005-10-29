امروز در تاريخ

سوء قصد به جان آيت الله مدرس :





در چنين روزي در سال 1305 ه ش عمال رضاخان متعرض جان آيت الله مدرس شدند و نسبت به جان ايشان سوء قصد كردند . البته آن مبارز نستوه از اين سوء قصد جان سالم به در برد . در اين ترور تقريبا ده نفر او را احاطه كرده بودند و در حقيقت ايشان را تير باران كردند . از شليك هاي انجام شده ، چهار عدد كاري شد و مدرس را از ناحيه دست چپ و راست مجروح ساخت . مدرس در دوره دوم مجلس و ادوار بعد به نمايندگي مردم انتخاب و در مجلس شوراي ملي دست به مبارزه شديد عليه رضاخان زد . به دليل همين مخالفت ها رضاخان او را سرانجام به خواف تبعيد كرد وعمال رضاخان اين سيد جليل القدر و روحاني مجاهد ومبارزضد ستم راابتدا مسموم كردند و چون زهر كارگر نشد ايشان را خفه كردند. شجاعت و صراحت مدرس و تيز هوشي وي در درك مسائل سياسي در تاريخ معاصر ايران زبانزد خاص وعام است. مدرس زندگي بسيار ساده و دور از هر گونه تجمل داشت . آورده اند كه رضاخان براي بستن زبان مدرس عليه خود، مبلغي پول در همياني برايش فرستاد . مدرس به

آورنده پول گفت كه آن را زير بالشي كه بد ا ن تكيه داده بود ، بگذارد ، بعد به قاصد گفت ؛ برو به رضا خان بگو به شرطي اين پول را قبول مي كنم كه تا ريال آخر عليه توخرج كنم اگر قبول كرد كه چه خوب وگرنه بيا پول را همين جا كه گذاشته اي برداروببر. فرستاده رضاخان نيز پول را گرفت تا به اربابش برگرداند.

تظاهرات بزرگ مردم تهران :





درچنين روزي در سال 1358ه ش مردم هميشه در صحنه ايران اسلامي با برپايي يكي از بزرگترين تظاهرات پس از انقلاب اسلامي برپاسداشت ارزش هاي اسلامي تاكيد كردند و خواستار تحكيم پايه هاي نظام اسلامي ايران شدند . در اين راهپيمايي كه با حضور قشر هاي مختلف مردم بر گزار شد ، راهپيمايان خواستار محاكمه شاه ايران و استرداد وي از دولت آمريكا شدند . بر اساس قانون مجازات عمومي مصوب سال 1352 ه ش و همچنين قانون استرداد مجرمين مصوب قبل از انقلاب اسلامي ، هر فردايراني كه در كشورايران مرتكب جرمي شده و به خارج از كشور متواري گردد ، در صورتيكه قرارداد استرداد ميان دو كشور وجود داشته باشد ، مجرم بايد به ايران بازگردانده شود . در قانون مجازات اسلامي نيز اين قاعده پيش بيني شده است .



امضاي كنسرسيوم نفتي از سوي شاه :





در چنين روزي در سال 1333 قرارداد با كنسرسيوم نفتي مورد تاييد و امضاي محمد رضا پهلوي قرار گرفت . پس از تلاش هاي بسيار دكتر مصدق و نهضت ملي ايران ، در ملي اعلام كردن اين سرمايه عظيم ، اين بار تمامي آن كوشش ها ناديده انگاشته شد و مجلس سناي ايران و پس از آن محمد رضا شاه در يك قرارداد ننگين ، امتياز كلاني را به كنسرسيوم نفتي واگذار كردند . پيمانهاي همكاري هاي اقتصادي ايران با كشورهاي خارجي ديگر در برخي موارد ، مانند دوران قاجار، چندان تحميلي نبود. وكشورهاي خارجي براي فعاليت در ايران بر سر ميز مذاكره مي نشستند، و اگر آزمندي مسئولان فاسد رژيم پهلوي نمي بود، مذاكرات مي توانست منافع ايران را بخوبي حفظ نمايد. اما در چنين قرار دادي شاه ، نفت ايران را كه پيش از ملي شدن در انحصار انگلستان بود، اين بار در يد قدرت كنسرسيومي از شركتهاي بزرگ نفتي غرب از جمله امريكا و انگلستان قرار مي داد . در واقع اين بار چندين شركت عهده دار غارت نفت ايران شدند .

درگذشت مفسر قرآن :





در چنين روزي در سال 1359 ه ش حسينعلي راشد مفسر بزرگ قرآن كريم دار فاني را وداع گفت .حسينعلى راشد در سال 1284ه ش در يكي از روستاهاي شهر تربت‏ حيدريه در خانواده اي روحانى ديده به جهان گشود . حسينعلى پس از تحصيلات مقدماتى نزد پدر، در شانزده سالگي به مشهد رفت و از محضر استاداني چون اديب نيشابورى، ميرزامحمدباقر مدرس رضوى، حاج شيخ محمد نهاوندى، حاج شيخ حسن برسى‏ و آقابزرگ حكيم، ميرزا احمد كفايى، حاج‏آقاحسين قمى و ميرزامهدى اصفهانى كسب فيض كرد . وي در اين موقع ، علوم معانى وبيان، سطح فقه و اصول، خارج اصول و كتاب‏هاى اشارات و اسفار،همچنين دانش‏هاى رياضيات، فيزيك، تاريخ طبيعى، تاريخ اديان وتفسير قرآن را آموخت . وي پس از چندماه كه از محضر حضرات آيات ميرزا حسين نايينى و ‏سيدابوالحسن اصفهانى فيض برد وبعد از كسب درجه اجتهاد ازعده‏اى از علماى مشهور نجف به ايران برگشت و پس از اقامتى‏كوتاه در تهران و قم، رهسپار شيراز شد. راشد يك سال واعظ محبوب اصفهان بود. او در اين هنگام به دليل افشاگري هاي كلان خود عليه رژيم رضاخان ، هفتاد و پنج روز به زندان انفرادى رفت اما كوشش‏هاى مردم سبب شد كه راشد از زندان آزاد شود. او موظف شد كه در اصفهان به منبر نرود . وي مدتى در شهر تهران در مطبوعات به سمت مصحح با حقوق‏مختصرى استخدام شد. راشد در اين مدت، كتاب دو فيلسوف شرق و غرب را منتشر ساخت. در همين دوران بود كه جايگاه مردمى راشد سبب شد او در جريان نهضت ملى نفت وانتخابات هفدهمين دوره قانونگذارى، به عنوان نماينده مردم‏تهران به مجلس شوراى ملى راه يابد. وي پس از دريافت‏اعتبارنامه نمايندگى به مجلس رفت، ولى بيشتر از چند جلسه درجلسات علنى شركت نكرد.راشد دليل انصراف از ادامه كار در مجلس را نداشتن سليقه سياسى‏مطابق محيط موجود مجلس مى‏دانست.راشد از آن پس به تدريس در دانشكده معارف اسلامى دانشگاه تهران‏ و مدرسه سپهسالار (شهيد مطهرى) مشغول شد و درسال هاي زيادي به سخنرانى‏ در راديو ايران ادامه داد كه مشتاقان زيادي داشت. اين سخنرانى‏ها طولانى‏ترين برنامه مذهبى راديو ايران‏از ابتداى تاسيس تا آن وقت بود و بخش‏هايى از آن در16جلد به چاپ رسيده است. از آثار مهم راشد، علاوه بر مجموعه سخنرانى‏هاى دينى وي ، مى‏توان دوفيلسوف شرق و غرب، ملاصدرا و انيشتين، فلسفه عزادارى سيدالشهدا، اسلام و قرآن، تفسير سوره حمد و بقره ‏و فضيلت‏هاى فراموش شده- شرح حال پدرش آخوند ملاعباس تربتى- را نام‏برد. راشد سرانجام در سحرگاه هفتم آبان سال‏1358، در 75 سالگى بر اثر سكته مغزى دارفاني را وداع گفت.

در گذشت استاد بزرگ تاريخ :

در چنين روزي در سال1372ه ش دكترمحمد كاظم خواجويان استاد برجسته تاريخ و محقق گرانقدر ايراني دار فاني را وداع گفت . دكترخواجويان در طول عمر پر بركت خويش، تلاش هاي بسياري را در نشر انديشه اسلامي دردانشگاه ها و همچنين پيوند بيشتر ميان حوزه ودانشگاه ايفا كرد . وي سالها استاد دانشگاه فردوسي مشهد بود .

تظاهرات گسترده مردم آمريكا :

در چنين روزي در سال 1979 و همزملن با سالگرد آغاز ركود بزرگ اقتصادي دهها هزارنفر در نيويورك ، دست به تظاهرات زدند . اين تظاهرات كه عليه سياست هاي اقتصادي در آمريكا صورت مي گرفت در رسانه هاي جهان بازتاب گسترده اي يافت . تظاهرات مزبور سرانجام با دستگيري و بازداشت بسياري از معترضين پايان يافت. حمله به صحراي سينا :





در چنين روزي در سال1956ميلادي نظاميان رژيم صهيونيستي به صحراي سينا حمله كردند.

پس از ملي شدن كانال سوئز كه توسط جمال عبد الناصر رئيس جمهوروقت مصرصورت گرفت و در همان زمان نيز با مخالفت هاي جدي كشور هاي غربي روبرو شد ، رژيم صهيونيستي خواستار بهره گيري از خليج عقبه براي عبور كشتي هاي خود از طربق اين كانال شد . بدين ترتيب رژيم صهيونيستي با كمك چند كشور غربي ديگر به اعزام نيرو به منطقه صحراي سينا مبادرت ورزيد و آن را به اشغال خود در آورد . اين جنگ با ميانجيگري سازمان ملل متحد پايان يافت و مهاجمان خاك مصر را ترك كردند. البته تاكنون نيز رژيم اشغالگر قدس از اين ايده شوم خود دست برنداشته است و بر اساس برخي گزارشهاي منتشر شده در رسانه هاي صهيونيستي ، هنوز نيز در انديشه صحراي سيناست ، اما در حال حاضر به گونه اي ديگر . به نوشته روزنامه معاريو طرحي در جريان است كه بر اساس آن، مساحت وسيعي از صحراي سينا براي تشكيل دولت پيشنهادي فلسطيني اختصاص مي يابد تا به همراه نوار غزه منطقه يكپارچه اي با نوار غزه تشكيل دهند و 5 شهر فلسطيني براي اسكان آوارگان فلسطيني در اين صحرا احداث گردد. بر اساس اين طرح صهيونيستي كه متن كامل آن نيز به وسيله روزنامه "اسرائيل جديد" كه در هلند منتشر مي شود، چاپ شده است، بخشي از كرانه باختري نيز از طريق گذرگاهي شامل جاده اي پهناور و يك خط آهن به صحراي سينا متصل و اين گذرگاه با نظارت نيروهاي آمريكايي اداره مي شود تا به اين ترتيب يكپارچگي جغرافيايي ميان شهرهاي كرانه باختري و نوار غزه حفظ گردد.



آزمايش نخستين بمب هيدروژني :

در چنين روزي در سال 1961 ميلادي جماهير شوروي سابق ، نخستين بمب هيد روژني خود را با قدرت تقريبا 58 مگا تن آزمايش كرد .

جابجايي قبر استالين :

در چنين روزي در سال 1961 ميلادي حزب كمونيست اتحاد جماهير شوروي سابق ، فرماني را تصويب كرد كه در آن قبر جوزف استالين از قبر لنين جدا مي شد .



تاسيس جمهوري ونزوئلا:

در چنين روزي در سال 1817 ميلادي سيمون بوليوار نخستين جمهوري ونزوئلا را بنا نهاد .ونزوئلا كشوري است در شمال آمريكاي جنوبي ، بين درياي كارائيب وكشور بزريل . مساحت آن 912050 كيلومتر مربع است . نژاد مردم اين كشور سفيد ، سرخ و دو رگه و زبان آنان اسپانيولي است و اكثر آنان از مذهب كاتوليك پيروي مي كنند . نوع حكومت اين كشور جمهوري فدرال است كه در سال 1830 ميلادي از اسپانيا مستقل شد .

سيمون بوليوار بزرگترين مبارز و قهرمان آزادي آمريكاي جنوبي در كاراكاس به دنيا آمد . وي به رهبري ميراندا در شكل گيري نخستين دولت جمهوري ونزوئلا كه كمي بعد هم سرنگون شد ، شركت جست . در حال حاضر رياست جمهوري اين كشور به عهده هوگو چاوز است .



خوان كارلوس در اسپانيا :

در چنين روزي در سال 1957 ميلادي و پس از مرگ ديكتاتور ژنرال فرانسيسكو فرانكو ، شاهزاده خوان كارلوس در اسپانيا قدرت را درست گرفت.

اعلام خريد گروه شركت هاي راكفلر :

در چنين روزي در سال 1989 ميلادي، مديران كارخانه ميستو بيشي اعلام كردند كه 51 در صد گروه شركت هاي توليدي راكفلر را خواهند خريد .

اتصال تونل رابط ميان انگلستان و فرانسه :

در چنين روزي در سال 1990 ميلادي حفركنندگان تونل زير درياي مانش، از دو سوي اين تونل به يكديگر رسيدند . اين تونل كه خود از عجايب عصر جديد است ، به منظور اتصال بريتانيا به فرانسه حفرشد و مورد استفاده قرار گرفت.

پايان ضرب العجل :

در چنين روزي درسال 1993 ميلادي ضرب العجل سازمان ملل متحد براي تسليم شاه هايئتي ژان برتران آريستيد به پايان رسيد . در اين حال نظاميان اين كشور در كنترل نيروهاي سازمان ملل بودند .

تولد گيلرو والنسيا :

در چنين روزي در سال 1873 ميلادي والنسيا ، شاعر و مترجم كلمبيايي ديده به جهان گشود .

تولد ژان ژيرود و :

در چنين روزي در سال 1882 ميلادي ژيرود و نمايشنامه نويس فرانسوي متولد شد . "شهر ستاني ها " عنوان مهمترين اثر اوست .