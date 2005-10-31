امروز در تاريخ

بازگشت جزاير ايراني به موطن اصلي ( ايران ) :



درچنين روزي در سال 1350 ه ش به همت نيروي دريايي ارتش ، جزاير ايراني ابوموسي ، تنب بزرگ و تنب كوچك به موطن اصلي شان ، ايران ، بازگشتند . مجلس شوراي ملي هم اين اقدام نيروي دريايي ايران را تاييد كرد ، ولي برخي كشورهاي عربي از جمله عراق در برابر آن موضع منفي اتخاذ كردند . سوريه ، ليبي ، كويت ، سعودي وامارات متحده عربي به ايران اعتراض كردند. اين دولت ها پس آن برضد ايران به شوراي امنيت سازمان ملل شكايت كردند .



ترك خاك ايران :

در چنين روزي در سال 1918 ميلادي ، نيروهاي دولت شكست خورده دولت عثماني در جنگ اول جهاني خاك ايران را ترك كردند.



نبرد نروا :

در چنين روزي در سال 1700 ميلادي نبرد نروا در گرفت . در اين جنگ هشت هزار سوئدي تحت فرماندهي چارلز پانزدهم لشكر پنجاه هزار نفري روسيه را در نبرد نروا شكست داد . پادشاه چارلز پانزدهم در همين روز در گذشت .





امضا پيمان صلح :

در چنين روزي در سال 1782 ميلادي ايالات متحده آمريكا و بريتانيا توافقنامه هاي مقدماتي را را براي پايان دهي به جنگ هاي استقلال طلبانه امضا كردند .





تسلم لويزيانا به فرانسه :

در چنين روزي در سال 1803 ميلادي اسپانيا كار واگذاري لويزيانا را به فرانسه به پايان رساند .



اعلان جنگ عليه فرانسه :

در چنين روزي در سال 1838 ميلادي يعني سه روز پس از اشغال ورا كروز مكزيك از سوي فرانسه ، اين كشور عليه فرانسه اعلان جنگ داد .





نبرد سينوپ :

در چنين روزي در سال 1853 ميلادي و در طول جنگ هاي كريمه ، نيروهاي روسيه با حمله گسترده به نيروهاي تركيه ، ناوگان دريايي تركيه را مورد حمله وسيع خود قرار دادند .



جنگ روسيه با فنلاند :





در چنين روزي در سال 1939 ميلادي جنگ روسيه و فنلاند آغاز شد . اين جنگ زماني آغاز گشت كه بيست گروه از نيروهاي شوروي سابق به فنلاند حمله كردند .



تسخير منطقه چونگ كينگ :

در چنين روزي در سال 1949 ميلادي كمونيست هاي چين منطقه چونگ كينگ را به تسخير خويش در آوردند .



استقلال باربادوس :

در چنين روزي در سال 196 ميلادي باربادوس مستعمره سابق بريتانيا اعلام استقلال كرد .



مذاكرات درژنو :

در چنين روزي در سال 1981 اتحاد جماهير شوروي مذاكرات خود را با ايالات متحده آمريكا در ژنو آغاز كرد . اين مذاكرات در باره كاستن سلاح هاي هسته اي در اروپا بود .



روزملي بنين :

همه ساله چنين روزي به عنوان روزملي بنين در اين كشور گرامي داشته مي شود .



روز قهرمانان در فيليپين :

همه ساله چنين روزي به عنوان روز بنيفاچيو يا روز قهرمانان در فيليپين گرامي داشته مي شود . آيين گراميداشت ياد شده به اين دليل است كه در چنين روزي در سال 1863 ميلادي آندره بونيفاچيو رهبر انقلاب 1896 فيليپين عليه اسپانيا به دنيا آمد .



روز استقلال يمن :

در چنين روزي در سال 1967 ميلادي يمن به استقلال رسيد .



تولد جاناتان سويفت :





درچنين روزي درسال 1667 ميلادي جاناتان سويفت نويسنده برجسته انگليسي ديده به جهان گشود . وي دوران كودكي و تحصيلات خويش را درايرلند به پايان رسانيد. او مدت ها درجنبش آزديخواه مردم ايرلند عليه انگلستان به مبارزه پرداخت . وي مدتي نيزبه سوي كارهاي سياسي روي آورد .سويفت در اواخرعمر دچارجنون شد و در سال 1745 در هفتادوهفت سالگي ديده از جهان بربست.سفرهاي گاليور، باران شهر، نامه هاي يك بزاز، دادخواست خانم ، فرانسيس هاريس، ، اتفاقات روزانه براي استلا، گفت وگوي مؤدبانه و باشگاه هنگ از مهمرتين آثار اويند .



تولد فيليپ سيدني :

در چنين روزي در سال 1554 ميلادي فيليپ سيدني شاعر بر جسته انگلستاني به دنيا آمد . آركاديا عنوان مهمترين اثر ادبي اوست .



تولد مارك تواين :





درچنين روزي در سال 1835 ميلادي مارك تواين نويسنده بر جسته آمريكايي ديده به جهان گشود . نام اصلي وي ساموئل لانگهورن كملنس بود . تام ساير و هاكلبري فين عناوين مهمترين آثار اويند . تواين در يك خانواده تهيدست در آمريكا به دنيا آمد . او در سن 18 سالگي داوطلب كار در رودخانه مي سي سي پي شد و از همين راه توانست بر آداب و رسوم مردم آن منطقه اشراف يابد . او بعدها به كار هاي مختلف ديگري روي آورد . ولي سرانجام نويسندگي را انتخاب كرد . زندگي روي مي سي سي پي ، شاهزاده و گدا ، يك يانكي اهل كنتاكي كوت در در بار پادشاه آرتور از ديگر آثار اويند . او عمدتا در آثار خود طبقه اشراف را هجو مي كرد و به مبارزه با جامعه فقر زده مي پرداخت .



تولد سر وينستون چرچيل :

چرچيل در چنين روزي در سال 1874 ميلادي ديده به جهان گشود . او دو بار و بين سالهاي 1940 تا 1945 و 1951 تا 1955 نخست وزير انگلستان بود . وي توانست در سال 1953 جايزه صلح نوبل را از آن خود سازد .



تولد ژاك بارزون :

بارزون نوينسده بر جسته فرانسوي در چنين روزي در سال 1907 ميلادي متولد شد . "خانه اينترلكت " عنوان مهمترين اثر اوست .



تولد گوردون پاركز :

پاركز نويسنده و فيلمساز آمريكايي در چنين روزي در سال 1912 ميلادي به دنيا آمد . "آموختن درختان" عنوان مهمترين اثر اوست .



تولد هنري توبه :

توبه شيميدان بر جسته فرانسوي در چنين روزي در سال 1915 ميلادي ديده به جهان گشود . او موفق شد در سال 1983 جايزه نوبل شيمي را از آن خود كند .



تولد ديويد مامت :

درچنين روزي در سال 1947 ميلادي ديويد مامت نمايشنامه نويس آمريكايي و كارگردان ديده به جهان گشود . "شخم بزن" و "خانه بازي ها "عناوين مهمترين آثار اويند .





درگذشت كلئو پاترا :

در چنين روزي در سال 30 قبل از ميلاد كلئو پاترا ملكه مصري براثر خود كشي جان خود را از دست داد .



درگذشت ادموند دوم :

در چنين روزي در سال 1016 ميلادي ادموند دوم پادشاه ساكسون ها در سال 1016 ميلادي در سن 27 سالگي در گذشت . گفته اند وي رويين تن بوده است .



درگذشت اسكار وايلد :

