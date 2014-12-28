به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن واحدی شنبه شب در جلسه شورای برنامه ریزی استان در محل استانداری خراسان رضوی ارتباط با نحوه توزیع اعتبارات بحران در خراسان رضوی اظهار کرد: اشکالی که در توزیع اعتبارات بحران است توزیع متمرکز آن از سوی معاونت راهبردی ریاست جمهوری است به نحوی که توزیع اعتبارات در تهران تعیین تکلیف و به صورت جدولی و شهرستانی به استان ها ابلاغ می شود.

معاون عمرانی استاندار خراسان رضوی اضافه کرد: در حالی که توزیع اعتبارات باید توسط خود استانداران هر استان با توجه به اولویت های لازم صورت بگیرد.

وی در ارتباط با توزیع ۳۰ میلیارد تومان اعتبار ابلاغ شده عنوان کرد: با توجه به اینکه ما از قبل از ابلاغ این اعتبار اطلاع داشتیم اقداماتی را انجام داده و با فرمانداران مکاتبه کردیم و از آنها لیست پروژه های پیشنهادی در چارچوب همان جداولی که به صورت شهرستانی ابلاغ شده بود را گرفتیم.

واحدی ادامه داد: بعد از آن جلسات کارشناسی با نمایندگان دستگاه های اجرایی استان برگزار کردیم و پیشنهادات فرمانداران با دستگاه های اجرایی استان را مطابقت دادیم و مشترکات آنها را با اصلاحیات و کنترل های لازم و انطباق با ماهیت پروژه های استان و مدیریت بحران انجام شد و با همکاران برنامه ریزی و بودجه در واقع این اعتبارات مرور شد.

وی تصریح کرد: این ۳۰ میلیارد تومان در جلسه ای که در دفتر بحران استان و با حضور دستگاه های اجرایی برگزار شد تبدیل به ۳۷۴ پروژه بین دستگاه ها توزیع شد.

معاون عمرانی استاندار خراسان رضوی ادامه داد: از مجموع این ۳۰ میلیارد اعتبار، ۱۰ میلیارد و ۹۷۰ میلیون تومان به سازمان جهادکشاورزی در قالب ۶۵ پروژه، ۴۹۰ میلیون تومان به بنیاد مسکن در قالب ۹ پروژه، ۴ میلیارد و ۴۴۵ میلیون تومان به آبفای روستایی در قالب ۶۶ پروژه، یک میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومان به آب و فاضلاب استان در قالب ۱۴ پروژه، ۲۰۰ میلیون تومان به اداره کل دامپزشکی در قالب ۶ پروژه اختصاص یافت.

وی اضافه کرد: همچنین ۸۵ میلیون تومان به شرکت توزیع برق استان در قالب ۳ پروژه، ۱۹۰ میلیون تومان به آب منطقه ای در قالب ۳ پروژه، ۱۰۰ میلیون تومان به سازمان بسیج در قالب یک پروژه، ۲۰۰ میلیون تومان به صداوسیما در قالب یک پروژه، ۵۰ میلیون تومان به دهیاری های استان در قالب یک پروژه، ۵۹۰ میلیون تومان به هلال احمر در قالب ۷ پروژه، ۲۰۰ میلیون تومان به عشایری استان در قالب ۴ پروژه، ۸۷۰ میلیون تومان به استانداری درقالب ۴۳ پروژه اختصاص گرفت.

واحدی در ارتباط با اعتبارات استانداری بیان کرد: یکی از مشکلات ما در بحث مدیریت بحران ضعف سیستم بیسیم با شهرستان ها در مواقع بحران است که در پروژه های استانداری تکمیل بیسیم شهرستانها را در نظر گرفتیم.

وی خاطر نشان کرد: نکته دوم بحث ۲۹ روستای منتخب در استان به منظور توسعه بخش روستایی بود که در همین راستا برای این ۲۹ روستا اعتباری گذاشته شد تا در بخش بحران مورد توجه قرار گیرد.

معاون عمرانی استاندار خراسان رضوی اظهار کرد: در ادامه توزیع اعتبارات، ۲میلیارد و ۱۳۰ میلیون تومان به منابع طبیعی در قالب ۲۱ پروژه، ۴۸۵ میلیون تومان به محیط زیست در قالب ۲۴ پروژه، ۹۸۵ میلیون تومان به هواشناسی در قالب ۲۴ پروژه، ۴ میلیارد و ۷۱۵ میلیون تومان به شهرداری در قالب ۵۵ پروژه، یک میلیارد و ۴۰۵ میلیون تومان به راه و شهرسازی در قالب ۲۶ پروژه و ۵۳۰ میلیون تومان در قالب یک پروژه به دانشگاه علوم پزشکی مشهد اختصاص گرفت.

وی گفت: نکته ای که لازم است یادآوری کنم اختصاص ۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان از این ۳۰ میلیارد اعتبار به جهادکشاورزی برای پروژه های تامین و انتقال آب و لایروبی قنوات است تا بتوانند بحث خشکسالی را در استان هرچه سریعتر مدیریت کنند.

واحدی از عدم اختصاص اعتبار به مشهد اشاره کرد و گفت: متاسفانه در ابلاغیه که از تهران شده اعتباری برای مدیریت بحران مشهد اختصاص داده نشده است.

وی توضیح داد: در ابلاغیه معاونت نظارت راهبردی یک اشتباه دیگری که صورت گرفته که متاسفانه علی رغم پیگیری ما اصلاح نشد، اختصاص دو ردیف بودجه برای شهرستان طرقبه شاندیز است که یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان به اسم بینالود و ۸۰۰ میلیون تومان به نام طرقبه شاندیز اختصاص یافته است.

واحدی افزود: پیشنهاد ما در جلسه شورای بحران این بود که اگر شورای برنامه ریزی موافقت کنند ما این ۸۰۰ تومان را برای مشهد در نظر بگیریم.