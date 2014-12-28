به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عبدالله نظری صبح یکشنبه در دیدار با مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مازندران، با بیان اینکه جهان اسلام، جهان استعداد و فعلیت است گفت: اسلام عالی ترین راه برای ظهور استعداد است.

وی مهمترین امتیاز دین اسلام را اختیاری بودنش بیان کرد و گفت: عده ای که متولی و مسئولیت امور مردم را دارند، باید احتیاط کامل داشته باشند که خداوند در حق الناس گذشت ندارد.

آیت الله نظری یادآور شد: در اسلام وقف در همه امور فایده های زیادی دارد، به خصوص برای کسانی که بیمار هستند، یا محرومین و بی بضاعت ها دارای فواید زیادی است.

خادم الشریعه یادآور شد: در دنیای اسلام وقف یک سفره ی کامل از نظر روحی، دنیوی، اخروی و معنوی است و اسلام مردم را در امر وقف، فداکار تربیت کرده است.

وی با بیان اینکه مازندران در موقوفات کمی و کیفی از نظر ارزشیابی در کل کشور رتبه برتر دارد، خواستار احیای موقوفات شد.