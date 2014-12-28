ساخت روبات میمون نما توسط دانشمندان ناسا

به گزارش خبرگزاری مهر، این روبات که RoboSimian نام دارد درحقیقت یک سازه مکانیکی چهار عضوی است که قابلیت های حرکتی آن دستکمی از میمون ندارد!

قرار است این روبات در چالش روباتیکی ارتش آمریکا که توسط آژانس تحقیقات پیشرفته دفاعی این کشور در سال 2015 برگزار می شود با سایر رقبا به رقابت بپردازد.

هدف از برگزاری این رقابت، آزمودن روباتها در واکنش به وقوع فجایع طبیعی است. روباتهایی که در این مسابقه حضور پیدا می کنند قابلیت نفوذ به مناطقی را دارند که برای انسان بسیار خطرناک و حتی مرگبار است.

دانشمندان آزمایشگاه پیش رانش جت ناسا اخیرا روبات مشابهی به نام Surrogate را نیز ارایه کرده بودند با این حال پس از بررسی های دقیق قرار شد روبات RoboSimian که توانایی مانوردهی در شرایط سخت و پیچیده تر را دارد برای رقابت روباتها در ژوئن سال 2015 آماده شود.

این روبات به 7 چشم دوربینی مجهز است که در قسمتهای مختلف آن نصب شده و به آن در پیدا کردن بهترین مسیر حرکتی کمک می کنند.

محصول خلاقانه دانشمندان ناسا قابلیت رانندگی خودرو، کنار زدن موانع، رخنه در دیوار، باز کردن شیر و حتی مسیریابی در زمینی مملو از زباله و موانع را دارد.

پیش بینی می شود در آینده از این روبات در اکتشافات فضایی و حوادثی نظیر نشت احتمالی مواد رادیواکتیو از تأسیسات اتمی استفاده شود.