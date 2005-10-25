مدير نشر رسالت قلم : " صنف نشر " در كشور ما مريض است

مدير نشر رسالت قلم درگفت وگو با خبرنگار كتاب مهر ، با بيان اين مطلب افزود : صنف نشر صنف مريضي است و اين صنف حتي صلاحيت صدور مجوز براي ناشران را هم ندارد .

علي خامنه در ادامه افزود : از نظر اعقادي و از نظر سياسي همه طيفي در اتحاديه وجود دارد و اين پراكندگي به شدت به صنف آسيب زده است . بسياري از افرادي كه در اتحاديه وجود دارند از نظر اعتقادي افراد مساله داري هستند .

وي با خطرناك توصيف كردن اين موضوع براي صنف نشر ، گفت : در صنف هاي ديگر اگر هر فرد صنفي هر اعتقادي داشته باشد آن اعتقاد را نمي تواند در كارش دخالت دهد اما در حوزه نشر اين گونه نيست و هر فرد با هر تفكري كتاب همسو با طرز تفكر خود به چاپ مي رساند .

عضو انجمن اسلامي ناشران تهران درادامه افزود : درگذشته چون صنف نشر كوچك بود و تعداد ناشران به نسبت امروز كم بود، سلايق و گرايش هاي فكريب و سياسي ناشران براحتي قابل تشخيص بود ، اما اكنون شرايط به گونه اي است كه با وجود شش هزار ناشر نمي توان گفت كه يك ناشرچه طرز فكري دارد .

خامنه در ادامه خاطر نشان كرد : وضعيت نشر كشور در شرايط كنوني به حال خود رها شده و نمي دانيم كه چه كسي چه كتابي منتشر كرده و هيچ حساب و كتاب و برنامه ريزي خاصي در حوزه نشر وجود ندارد .

مدير نشر رسالت قلم درباره انتخابات اخير اتحاديه به مهر، گفت : رسيدن به منافع انجمن اسلامي قبل از هر چيز به اين موضوع برمي گرد كه ما تا چه اندازه انتخابات را جدي بگيريم و براي رسيدن به هيات مديره تلاش كنيم .

وي تصريح كرد : ناشران روشنفكر به اين دليل كه در همان محدوه اي كه فعال هستند به خوبي تلاش مي كنند هميشه موفق بوده اند و معمولا توانسته اند اكثر كرسي هاي اتحاديه را بدست بگريند .

عضو اتحاديه ناشران سپس با اشراه به انجمن اسلامي ناشران ، تصريح كرد : ناشران آنطرفي ، اگر پنج نفر باشد با هم همراهند ولي ما ( انجمن اسلامي ناشران ) اگر صد نفر هم باشيم اتفاق نظر نداريم و متفرق ايم .

وي با اشاره به چند دستگي در انجمن اسلامي ناشران به مهر ، گفت : اعضاي انجمن اسلامي وحدت نظر ندارند و باهم يكي نيستند ؛ اگر دوستان ما در انجمن اسلامي ناشران خوب فعاليت كنند و از يك هفته پيش از انتخابات همه سعي خود را انجام دهند مي توانند موفق در انتخابات موفق باشند و وارد هيات مديره دهم شوند .

وي درباه وضعيت صنف پيش از انتخابات گفت : هم اكنون بخشي از صنف نسبت به انتخابات در بي تفاوت هستند ، عده اي ديگر هم چنان درگير كارهاي خودشان هستند و اگر يك هفته هم از انتخابات بگذرد متوجه نمي شوند و برخي از همكاران ما هم كانديداها را نمي شناسند .

خامنه در ادامه تصريح كرد : در چنين شرايطي است كه ناشران آن طرف از فرصت استفاده مي كنند ، و شب و روز تلاش و تبليغات مي كنند كه بتوانند راي بياورند و وارد هيات مديره شوند .

وي با ذكر يك نمونه ، گفت : مدير نشر قدياني چند روز به طور بي وقفه اي با تمام پرسنل خود تلاش كرد تا توانست وارد هيات مديره تعاوني ناشران شود .

به گزارش مهر ، مدير نشر رسالت قلم با اشاره به بيانات امام خميني ، گفت : اگر دقيق تر به اين مساله نگاه كنيم مي بينيم كه ما وظيفه داريم كه سنگرها خالي بماند و اگر چنين شود دشمن جاي ما را پر خواهد كرد .

اين ناشر خطاب به همكاران خود ، گفت : ما اگر بتوانيم سه نفر هم راي ، هم فكر و هم جهت - ازاعضاي انجمن اسلامي ناشران- را وارد هيات مديره جديد كنيم به راحتي مي توانيم در اتحاديه ناشران موثر واقع باشيم .

وي در ادامه اين گفت و گو تصريح كرد : در غير اين صورت اگر ما قصد فعاليت و انجام كار براي صنف را داشته باشيم مي بينيم كه در اين تشكيلات پنج نفر از سلايق مختلف و پراكنده وجود دارند و هميشه مخالف خواني مي كنند و به اين دليل هيچ وقت كاري از پيش نخواهد رفت .

علي خامنه در پايان گفت و گو با مهر، با اشاره به مشكلاتي كه در هيات مديره نهم وجود داشت و منجر به استعفاي سخنگوي اتحاديه شد ، افزود : كيائيان در دوره هاي قبل خيلي با جديت كار مي كرد و موفق بود اما با سنگ اندازي ها نتوانست ادامه دهد و در نهايت استعفا داد . اگز اين دوهر يك گروه هم فكر وارد هيات مديره شوند اين مشكلات پيش نخواهد آمد .