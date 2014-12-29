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۸ دی ۱۳۹۳، ۹:۰۵

مدیرکل دفتر گسترش خبر داد:

تشکیل کمیته فراملی برای دوره های مشترک دانشگاهی با خارج از کشور

تشکیل کمیته فراملی برای دوره های مشترک دانشگاهی با خارج از کشور

مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی از تشکیل کمیته فراملی برای ایجاد دوره های مشترک با دانشگاههای خارجی خبر داد.

دکتر سید حسین حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین قوانین و مقررات ایجاد شعب توسط دانشگاه های خارجی در داخل کشور گفت: دانشگاه های خارجی اجازه تاسیس شعب ندارند مگر اینکه شرایط خاصی باشد.

وی ادامه داد: ایجاد شعب دانشگاه خارجی در داخل نیاز به اقداماتی دارد که بخشی مربوط به وزارت علوم بخشی هم به نهادهای بیرونی وزارت علوم و هماهنگی دستگاه های مرتبط مثل وزارت کشور و وزارت اطلاعات بستگی دارد.

مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی یادآورشد: بحث ایجاد شعب توسط دانشگاه‌های خارجی در داخل کشور در حال حاضر چندان مطرح نیست اما اینکه خود دانشگاه‌های ما بتوانند به دوره های بین‌الملل ورود پیدا کرده و دوره‌های مشترک با دانشگاه های دیگر برگزار کنند بسیار مورد توجه است.

وی با بیان اینکه اقداماتی در این زمینه صورت گرفته و در حال حاضر کمیته ای به نام کمیته فراملی زیرنظر شورای گسترش آموزش عالی در حال فعال شدن است، گفت: امیدوارم دراین غالب، فعالیت دانشگاه‌های ما در این زمینه بیشتر شود .

وی در خصوص درخواست دانشگاه ها برای برگزاری دوره های مشترک با دانشگاه های خارجی گفت: دراین زمینه برخی ازموسسات غیرانتفاعی که رایزنی با برخی دانشگاه‌های  خارجی داشتند درخواست ایجاد دوره مشترک خود را ارایه داده اند که هنوز جمع بندی نشده است.

کد مطلب 2450573
زهرا سیفی

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