تشکیل کمیته فراملی برای دوره های مشترک دانشگاهی با خارج از کشور

دکتر سید حسین حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین قوانین و مقررات ایجاد شعب توسط دانشگاه های خارجی در داخل کشور گفت: دانشگاه های خارجی اجازه تاسیس شعب ندارند مگر اینکه شرایط خاصی باشد.

وی ادامه داد: ایجاد شعب دانشگاه خارجی در داخل نیاز به اقداماتی دارد که بخشی مربوط به وزارت علوم بخشی هم به نهادهای بیرونی وزارت علوم و هماهنگی دستگاه های مرتبط مثل وزارت کشور و وزارت اطلاعات بستگی دارد.

مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی یادآورشد: بحث ایجاد شعب توسط دانشگاه‌های خارجی در داخل کشور در حال حاضر چندان مطرح نیست اما اینکه خود دانشگاه‌های ما بتوانند به دوره های بین‌الملل ورود پیدا کرده و دوره‌های مشترک با دانشگاه های دیگر برگزار کنند بسیار مورد توجه است.

وی با بیان اینکه اقداماتی در این زمینه صورت گرفته و در حال حاضر کمیته ای به نام کمیته فراملی زیرنظر شورای گسترش آموزش عالی در حال فعال شدن است، گفت: امیدوارم دراین غالب، فعالیت دانشگاه‌های ما در این زمینه بیشتر شود .

وی در خصوص درخواست دانشگاه ها برای برگزاری دوره های مشترک با دانشگاه های خارجی گفت: دراین زمینه برخی ازموسسات غیرانتفاعی که رایزنی با برخی دانشگاه‌های خارجی داشتند درخواست ایجاد دوره مشترک خود را ارایه داده اند که هنوز جمع بندی نشده است.