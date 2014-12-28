به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید مصطفی حقی، صبح یکشنبه در گرگان، گفت: پرونده قتل خیابان ولیعصر گرگان با پیگیری دادستانی و تلاش بازپرس در کمتر از دو هفته رسیدگی و پس از صدور کیفرخواست برای متهم به دادگاه کیفری استان ارسال شد.

وی افزود: تقاضای اجرای حکم در ملأ عام نیز به همراه کیفرخواست به دادگاه کیفری استان، فرستاده شده است.

حقی افزود: به عنوان مدعی العموم با ورود در این گونه پرونده ها که موضوع آن فراگیر است نخواهم گذاشت جامعه دچار تشویش شود.

وی گفت: اقدام سریع و به موقع دادستانی می تواند بخشی از تالم خاطر و تأثری که این قتل در جامعه ایجاد کرده است را التیام می بخشد.

دادستان گرگان در ادامه به خانواده ها توصیه کرد با شناسایی ریشه های احتمالی بروز اختلافات خانوادگی که در ابتدای زندگی مشترک بوجود می آید مراقب رفتار زوج های جوان پس از ازدواج، باشند.

حقی افزود: خانواده ها باید با درایت و استفاده از رهنمودها و مشورت با افراد صالح و صاحب تخصص در این زمینه در رفع و کاهش شکل گیری مشکلات خانوادگی بکوشند.

دادستان مرکز استان، آشنا نبودن زوج های جوان با مهارت های ارتباطی و حل مسئله را مهمترین عامل بروز اختلافات خانوادگی در میان زوجین جوان در همان سال های اولیه زندگی مشترک عنوان و به زوج های جوان توصیه کرد با شرکت در دوره های آموزشی مهارت های زندگی که از طریق موسسات فرهنگی و سازمان های متولی برگزار می شود و به کارگیری این مهارت ها در زندگی مشترک خود از تنش ها و اختلافات خانوادگی بکاهند و یک زندگی سالم و سرشار از نشاط را تجربه کنند.

گفتنی است، قتل خیابان ولیعصر (عج) گرگان صبح چهارشنبه 19 آذر امسال در محدوده چهار راه تابلو روی داد که در همان روز با دستور دادستان مرکز استان گلستان رسیدگی خارج از نوبت آن در دستور کار دادسرای عمومی و انقلاب گرگان قرار گرفت.