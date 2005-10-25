حمايت دانشگاه فردوسي مشهد از انتشار نشريات دانشجويي بسيار كمرنگ است

مدير مسئول نشريه دانشجويي فروهر دانشكده الهيات دانشگاه فردوسي مشهد در گفتگو با خبرنگار حوزه و دانشگاه مهر افزود : به دليل كمبود امكانات مالي براي انتشار نشريات و فعاليت هاي فرهنگي در دانشگاه فردوسي مشهد دانشجويان به اجبار تقريبا نيمي از هزينه ها را از جيب خود مي پردازند.

عادلخواني گفت: با توجه به اهميت نشريات دانشجويي و نقش آن ها در ايجاد جريان هاي روشنفكري بايد براي حمايت بيشتر از آنها فرهنگ سازي و سرمايه گذاري بيشتري صورت گيرد.

وي با اشاره به عادلانه نبودن انتخاب نشريات برتر در دانشگاه ها افزود: بايد نشريات مستقل دانشجويي و نشريات تشكل ها را از هم تفكيك كنيم و سپس به قضاوت و تعيين نشريه برتر بپردازيم چرا كه نشريات تشكل ها داراي پشتوانه مالي و خط فكري جداگانه هستند ولي نشريات دانشجويي اكثرا با دو يا سه عضو كاملا مستقل بوده و حمايت ويژه اي از آنها صورت نمي گيرد.

دانشجوي دانشكده الهيات دانشگاه فردسوي مشهد در پايان با انتقاد از ترافيك شديد صفحه آرايي نشريات در دانشگاه فردوسي تصريح كرد: به دليل كمبود متصدي صفحه آرايي نشريات دانشگاه اكثر موارد با مشكلات بسياري مواجه هستيم كه خواستار رفع سريعتر مشكل از سوي مسئولين ذيربط هستيم.