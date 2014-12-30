شاهین صمدپور مجری و کارگردان مجموعه مستند «شوک» درباره قسمت بعدی این مجموعه که قرار است چهارشنبه 10 دی ماه ساعت 23:15 به پخش برسد، گفت: این دومین برنامه است که به موضوع اچ آی وی مثبت می پردازیم و در قسمت دوم به سراغ کودکانی که به این بیماری مبتلا هستند، می رویم و درد دل های آنها را می شنویم.

وی با اشاره به قسمت قبلی این برنامه که چهارشنبه گذشته سوم دی ماه به پخش رسید، عنوان کرد: در قسمت قبلی نیز ما به سراغ این کودکان رفتیم و هدفمان این بود که به مردم آگاهی دهیم که به راحتی می توانند با کسانیکه اچ آی وی مثبت دارند ارتباط داشته باشند.

بازخوردهای مخاطبان از مستند «شوک»

مجری مجموعه مستند «شوک» به بازخوردهایی که از مخاطبان گرفته است اشاره و بیان کرد: در قسمتی از برنامه قسمت قبل از لیوان آب کودکانی که اچ آی وی مثبت داشتند آب خورده شد و مخاطبان زیادی با ما تماس گرفتند و سوال کردند که آیا واقعا از آن آب خورده شده است یا خیر؟ مخاطبان برنامه تعجب بسیاری کرده بودند و نمی دانستند که می توان به راحتی با این افراد ارتباط برقرار کرد.

کارگردان مستندهای «شوک» با اشاره به حضور هنرمندان در برنامه و ارتباط آنها با کودکانی که اچ آی وی مثبت داشتند، یادآور شد: هنرمندانی هم که در برنامه حضور داشتند ابتدا تعجب کرده بودند و حتی با دیدن این کودکان به من می گفتند که انتظار داشتند بچه هایی ضعیف، بیمار و پریشان ببینند.

مستندها درباره «اچ آی وی» بیشتر هشدار دهنده بوده است

صمدپور درباره اهمیت پرداختن به چنین افرادی در قاب تصویر عنوان کرد: ما در جامعه حدود 28 هزار فرد مبتلا به اچ آی وی مثبت داریم که کمتر در رسانه ها به آنها پرداخته شده است و اگر هم فیلمی یا مستندی درباره آنها ساخته شده بیشتر هشدار دهنده بوده است اما الان نیاز داریم که مردم بیشتر بدانند که به راحتی می توان با این افراد ارتباط برقرار کرد و حتی هم سفره شدن با آنها باعث انتقال ویروس نخواهد شد.

وی ادامه داد: خود افراد دارای اچ آی وی هم بعد از ساخت این مستند بسیار خوشحال شدند و گفتند برای اولین بار است که کسی صدای ما را می شنود و حتی گله داشتند که رسانه ها و فیلمسازان بارها به بیماران سرطانی و مساله سرطان پرداخته اند اما هیچ گاه درباره اچ آی وی مثبت اثری تولید نکرده اند.

بهنوش بختیاری و علی دایی میان کودکان دارای اچ آی وی مثبت می روند

کارگردان مجموعه مستند «شوک» به اهمیت صحبت و پرداختن به موضوع اچ آی وی مثبت اشاره و عنوان کرد: وقتی معلمی سر کلاس درس درباره دزدی صحبت می کند منظور این نیست که بچه های کلاس درس وی دزد هستند بلکه می خواهد آنها را از این طریق آموزش دهد و تربیت کند. بنابراین صحبت کردن درباره ویروس اچ آی وی هم باعث خواهد شد که از پراکنده شدن آن جلوگیری شود. خوشبختانه این بیماری در کشور ما در حال حاضر در مرحله تمرکز قرار دارد و عملکرد خوبی نسبت به آن صورت گرفته است.

وی در پایان درباره قسمت دوم این برنامه که چهارشنبه شب ساعت 23:15 از شبکه سوم سیما به پخش می رسد، گفت: در این برنامه بهنوش بختیاری به عنوان هنرمند و علی دایی به عنوان یک اسطوره فوتبال در میان بچه های مبتلا به اچ آی وی مثبت حاضر می شوند. ما به دنبال اسطوره ای بودیم که از طریق او تابو شکنی کنیم و حالا امیدوارم مردم با دیدن این برنامه با خیال راحت با مبتلایان به اچ آی وی مثبت ارتباط برقرار کنند.

عوامل مجموعه مستند «شوک» به این شرح هستند: تهیه کننده: فرشاد شکیبی، مجری برنامه و کارگردان: شاهین صمدپور، تصویربردار: الیاس صفدری، تدوین: منوچهر صانعی، مدیر تولید: سعید قربانیان.

دو قسمت از مجموعه مستند «شوک» که به موضوع بیماری اچ آی وی مثبت پرداخت در گروه اجتماعی شبکه سوم سیما و با همکاری ستاد مبارزه با مواد مخدر ضبط و تولید شد.