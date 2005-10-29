  1. هنر
  2. سایر
۷ آبان ۱۳۸۴، ۱۲:۰۰

" قرآن " در شعر لسان الغيب ... - 3

يك استاد دانشگاه : بهره گيري از سرچشمه فيض الهي ، شعر حافظ را ماندگار ساخت

يك استاد دانشگاه : بهره گيري از سرچشمه فيض الهي ، شعر حافظ را ماندگار ساخت

دكتر زهرا اختياري - استاد دانشگاه فردوسي مشهد ، گفت : انس با قرآن و بهره مندي از كلام خدا ، سبب كمال و ماندگاري شعر حافظ شده است .

وي درگفت و گو با خبرنگار فرهنگ وادب مهر در مشهد  ، گفت :  درگذشته ، حفظ قرآن از تعاليم اوليه  دانش آموزان و علم اندوزان بوده است ، به همين دليل آثار قدما مملو از تعاليم و مفاهيم قرآني است ، حافظ  نيز از اين امر استثناء نيست ، او خود در اثرش  به اين امر صريحا اشاره مي كند اما درباره  برخي شعرا چون رودكي اين اطلاعات از ديگران به ما رسيده است . 

زهرا اختياري  افزود :  معاني قرآن ملكه ذهن حافظ بوده در نتيجه به طور ناخوداگاه ،  قرآن و معاني آن در شعر حافظ جريان دارد . يكي از علل و هم انگيزي  اشعار حافظ نيز تاثيرپذيري وي  از مضامين  قرآني است . 

استاد دانشگاه فردوسي اظهار داشت :  شعر حافظ داراي موسيقي خاص دروني است . حافظ  بهترين كلمات را در مناسب ترين قسمتهاي جمله قرار داده ،آچنان كه  اگر كلمه اي  را جابجا يا جايگزين كنيم ، زيبايي و آهنگيني بيت و غزل  از بين مي رود ، كلمات در اشعارش هم بسيار دقيق ، زيبا و متناسب انتخاب شده اند . 

وي اضافه كرد : گويي ، عوام مجذوب همين موسيقي دروني و آهنگ خاص شعرش مي شوند  و افراد  متخصص از معني و آهنگ والاي متن به شوق مي آيند . 

عضو هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهد در پايان گفت و گو با مهر يادآور شد : " حافظ " به نوعي  ايمان و يقين شهودي رسيده بود و به علت انس  با قرآن و درك معني آن ،  به سرچشمه  الهي وصل بود . اين اتصال و فيض از منبع لايزال الهي دراشعاراوبه خوبي متجلي شده و اين گونه است كه مردم تا اين زمان هم  با ديوانش مانوسند و چون روح حافظ روحي است به كمال رسيده سخنش نيز در اوج كمال و موزوني است .

کد مطلب 245061

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها