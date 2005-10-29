يك استاد دانشگاه : بهره گيري از سرچشمه فيض الهي ، شعر حافظ را ماندگار ساخت

وي درگفت و گو با خبرنگار فرهنگ وادب مهر در مشهد ، گفت : درگذشته ، حفظ قرآن از تعاليم اوليه دانش آموزان و علم اندوزان بوده است ، به همين دليل آثار قدما مملو از تعاليم و مفاهيم قرآني است ، حافظ نيز از اين امر استثناء نيست ، او خود در اثرش به اين امر صريحا اشاره مي كند اما درباره برخي شعرا چون رودكي اين اطلاعات از ديگران به ما رسيده است .

زهرا اختياري افزود : معاني قرآن ملكه ذهن حافظ بوده در نتيجه به طور ناخوداگاه ، قرآن و معاني آن در شعر حافظ جريان دارد . يكي از علل و هم انگيزي اشعار حافظ نيز تاثيرپذيري وي از مضامين قرآني است .

استاد دانشگاه فردوسي اظهار داشت : شعر حافظ داراي موسيقي خاص دروني است . حافظ بهترين كلمات را در مناسب ترين قسمتهاي جمله قرار داده ،آچنان كه اگر كلمه اي را جابجا يا جايگزين كنيم ، زيبايي و آهنگيني بيت و غزل از بين مي رود ، كلمات در اشعارش هم بسيار دقيق ، زيبا و متناسب انتخاب شده اند .

وي اضافه كرد : گويي ، عوام مجذوب همين موسيقي دروني و آهنگ خاص شعرش مي شوند و افراد متخصص از معني و آهنگ والاي متن به شوق مي آيند .

عضو هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهد در پايان گفت و گو با مهر يادآور شد : " حافظ " به نوعي ايمان و يقين شهودي رسيده بود و به علت انس با قرآن و درك معني آن ، به سرچشمه الهي وصل بود . اين اتصال و فيض از منبع لايزال الهي دراشعاراوبه خوبي متجلي شده و اين گونه است كه مردم تا اين زمان هم با ديوانش مانوسند و چون روح حافظ روحي است به كمال رسيده سخنش نيز در اوج كمال و موزوني است .