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۲ آذر ۱۳۸۴، ۹:۳۲

عضو كميسيون كشاورزي مجلس در گفت و گو با مهر :

توزيع متوازن يارانه بين مصرف كننده و توليد كننده استراتژي وزير جهاد كشاورزي است

عضو كميسيون كشاورزي آب و منابع طبيعي مجلس گفت: استراتژي وزارت جهاد كشاورزي توزيع متوازن يارانه بين توليد كننده و مصرف كننده است.

سيد حسن حسيني در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر درمشهد با بيان اين مطلب گفت : بنابراعتقاد وزير جهاد كشاورزي يارانه اختصاصي در اين بخش بايد بين توليد كننده ومصرف كننده و صنعت گر متوازن تقسيم شود و اين وزارتخانه با برنامه ريزي هايي كه دارد به اين هدف نزديك مي شود و از نمونه كارهاي زير بنايي در اين بخش خود كفايي در كشت جو با استفاده از فن آوري هاي جديد است .

 

نماينده مردم فريمان  در مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد : مشكل اساسي تعاوني ها وبخش خصوصي درون سازماني است زيرا كه حدود 90 درصد كار بر عهده خودشان است ودولت بدنبال نظارت بر كار آنها است و از بخش خصوصي و تعاوني ها حمايت جدي مي كند .

 

وي با اشاره به مشكلات بخش دامداري صنعتي  افزود : مشكل تهيه آذوقه دام و فروش محصولات از مشكلات اساسي اين صنعت  بوده و در تهيه آذوقه دام بعد مسافت و قيمت حمل و نقل بر قيمتها تاثير گذار  است و بايد با برنامه ريزي اين مشكل را براي دامداري هاي  سراسر كشور رفع كنيم .

 

وي عملكرد صنايع شير را به عنوان يك صنعت يكنواخت عنوان كرد و گفت : صنايع شير كشور با سياستهاي گذشته اداره مي شود و بايد با توجه به شرايط بازار روز بصورت  خلاقانه و علمي عمل كند  ، كه تا كنون بدين صورت نبوده است .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کد مطلب 245062

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