توزيع متوازن يارانه بين مصرف كننده و توليد كننده استراتژي وزير جهاد كشاورزي است

سيد حسن حسيني در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر درمشهد با بيان اين مطلب گفت : بنابراعتقاد وزير جهاد كشاورزي يارانه اختصاصي در اين بخش بايد بين توليد كننده ومصرف كننده و صنعت گر متوازن تقسيم شود و اين وزارتخانه با برنامه ريزي هايي كه دارد به اين هدف نزديك مي شود و از نمونه كارهاي زير بنايي در اين بخش خود كفايي در كشت جو با استفاده از فن آوري هاي جديد است .

نماينده مردم فريمان در مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد : مشكل اساسي تعاوني ها وبخش خصوصي درون سازماني است زيرا كه حدود 90 درصد كار بر عهده خودشان است ودولت بدنبال نظارت بر كار آنها است و از بخش خصوصي و تعاوني ها حمايت جدي مي كند .

وي با اشاره به مشكلات بخش دامداري صنعتي افزود : مشكل تهيه آذوقه دام و فروش محصولات از مشكلات اساسي اين صنعت بوده و در تهيه آذوقه دام بعد مسافت و قيمت حمل و نقل بر قيمتها تاثير گذار است و بايد با برنامه ريزي اين مشكل را براي دامداري هاي سراسر كشور رفع كنيم .