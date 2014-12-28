به گزارش خبرگزاری مهر، دكتر عليرضا اوليايي منش، ضمن بیان این مطلب گفت: بخشنامه وزارت بهداشت در این خصوص مربوط به سال 79 و از طرف معاون درمان و دبیر شورای عالی بیمه خدمات درمانی وقت است که براساس آن بخشنامه نیز براي ملاحظه صرفاً نتيجه آزمايشات و راديوگرافي ويزيت جداگانه‌اي از بيمار دريافت نمي‌شود.

وی افزود: امكان دريافت ويزيت مجدد توسط پزشكان صرفاً براي رؤيت آزمايش يا راديوگرافي بيماران، وجود ندارد.

اولیایی منش در پاسخ به گزارش منتشر شده در یکی از نشریات با عنوان "بخشنامه ای كه بيماران را نقره‌ داغ مي‌كند"، گفت: براساس بخشنامه سال 79 وزارت بهداشت ويزيت مطب، شامل خدماتي است كه توسط پزشك در مطب وي يا به طور سرپايي در درمانگاه يا اتاق معاينه يا در بيمارستان انجام مي‌شود.

وي افزود: چنانچه پزشك براي ملاحظه نتيجه آزمايشات و راديوگرافي، حداقل بيمار را مورد ارزيابي، معاينه و يا درمان مختصر قرار دهد، براي دريافت ويزيت مجاز است ولي در صورت ملاحظه صرفاً نتيجه آزمايشات و راديوگرافي و بدون ارزيابي و معاينه مجدد بيمار، امكان اخذ حق الزحمه ويزيت وجود ندارد.

براساس اين گزارش دكتر احمد تارا مديركل دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني وزارت بهداشت نيز در اين رابطه گفت: ويزيت شامل مجموعه خدماتي شامل؛ معاينه، بررسي شواهد آزمايشگاهي، تنظيم برنامه دارويي بيمار، آموزش بيمار و مددكاري است و منطقي نيست كه ويزيت را صرفاً به ديدن جواب آزمايش محدود كنيم.

وی با اشاره به اين كه پزشك براي هر بار ويزيت بيمار، وقت مي‌گذارد و در نهايت، مجموعه برنامه‌هاي درماني و تشخيصي را انتخاب مي‌كند، افزود: استاندارد ويزيت تعریف مشخصی دارد يعني پزشك براساس آن استاندارد بیمار را ویزیت می کند.

تارا يادآور شد: در حال حاضر هزينه ويزیت متخصص در بخش دولتي 3 هزار تومان و هزينه ويزيت فوق تخصص نيز 3 هزار و 600 تومان است كه مبالغ فوق‌الذكر و کاهش چشمگیر پرداختي مردم از جيبشان در بخش بستری كه با اجراي طرح تحول سلامت محقق شده است، بسيار ناچيز است و صحيح نيست با اين گونه خبرسازی ها منجر به بي‌اعتمادي مردم از يك برنامه ملي كه نتايج مثبتش را به خوبي لمس كرده‌اند، شويم.