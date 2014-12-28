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۷ دی ۱۳۹۳، ۱۱:۲۹

نتایج یک نظرسنجی نشان داد؛

آلمانها مخالف حضور نظامی در افغانستان

آلمانها مخالف حضور نظامی در افغانستان

نتایج یک نظرسنجی در آلمان نشان می دهد که مردم این کشور مخالف حضور نظامی در افغانستان هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دی ولت، نتایج این نظرسنجی همچنین نشان می دهد که مردم آلمان نسبت به حضور 13 ساله نظامیان این کشور در افغانستان اعتراض دارند.

در این نظرسنجی همچنین آمده که بیش از 60 درصد از شهروندان آلمانی معتقدند مأموریت نظامی این کشور در افغانستان نسبت به تلفات و هزینه‌های به جا مانده از آن هیچ دستاوردی ندارد.

نیروهای نظامی آلمانی در 13‌سال گذشته در ولایت‌های شمال و شمال‌شرق افغانستان تحت پوشش نیروهای ناتو مأموریت رزمی خود را در این کشور به پیش می‌بردند.

همچنین قرار است نزدیک به 900 سرباز آلمانی در آغاز سال 2015 میلادی در چارچوب مأموریت جدید نیروهای  ناتو در افغانستان باقی بمانند.

کد مطلب 2450644
شقایق لامع زاده

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