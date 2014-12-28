به گزارش خبرنگار مهر، قاسم جعفروند یکشنبه در جمع خبرنگاران حفظ یکپارچگی اراضی را از مهمترین برنامه‌های امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی عنوان کرد و افزود: با توجه به تصویب قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي وايجاد قطعات مناسب فني و اقتصادي در سال ۱۳۸۵، مالکان حقوقی و حقیقی که اقدام به خرید اراضی کشاورزی پراکنده و یکپارچه نمودن آنها کنند، از طریق بانک ها و موسسات اعتباری مالی امتیازات و تسهیلات ویژه دریافت می کنند.

وی با بیان اینکه زمین‌های کشاورزی در حال خرد شدن است بر لزوم یکپارچه‌سازی اراضی و اجرای طرح های آبی و خاکی در این راستا تاکید و تصریح کرد: دولت نیز تلاش می کند با اجرای قوانین تشویقی مانند صدور سند رایگان برای افراد مایل به یکپارچه سازی اراضی خود، تسهیلات ویژه ای ارائه کند چرا که چنین اقداماتی نقش مهمی در حفظ کاربری اراضی کشاورزی خواهد داشت.

مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان سنددار کردن اراضی کشاورزی و اجرای کاداستر را از دیگر برنامه‌های مهم این سازمان برای یکپارچه سازی اراضی عنوان کرد و گفت: توسعه شرکت ‌های سهامی زراعی و تولیدی روستایی و کشت و صنعت‌های خصوصی نیز راهکار دیگری برای جلوگیری از پیامدهای خرد شدن اراضی کشاورزی و شکل‌گیری نظام خرده دهقانی به عنوان یکی از پیامدهای منفی اجرای قانون اصلاحات ارضی در سال ۱۳۴۰ است.

جعفروند واگذاری اراضی به دهقانان پس از اجرای قانون اصلاحات اراضی، قاعده ارث، تغییر کاربری اراضی کشاورزی در مجاورت شهرها به دلیل گسترش شهرنشینی، خرید و فروش اراضی کشاورزی به دلیل بیکاری و فقر و نیز واگذاری بخشی از اراضی مالکین بزرگ و اراضی کشت و صنعت‌های خصوصی بزرگ و بخش وسیعی از اراضی موات به زارعین بی‌زمین بعد از انقلاب را از مهمترین عوامل خرد شدن اراضی کشاورزی برشمرد.

وی در پایان اظهار داشت: تولید غیراقتصادی بدلیل افزایش هزینه‌ها، عدم امکان استفاده مناسب از تکنولوژی و ماشین آلات نوین، خرید و فروش اراضی به عنوان پناهگاه معیشتی، عدم تمرکز در الگوی کشت، ضعف تخصص و نیروی کار و بکارگیری ضعیف و ناقص نیروی انسانی و همچنین هدر رفت بالای آب از مهمترین مشکلات اراضی خرد است.