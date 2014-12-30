تاریخ اندیشه سیاسی غرب(جلد اول) منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب"تاریخ اندیشه سیاسی غرب (جلد اول)، از یونان باستان تا عصر روشنگری"ترجمه جهانگیر معینی علمداری در ۶۰۰صفحه و به قیمت ۲۸ هزار تومان به همت نشر نی منتشر و روانه بازار نشر شد.
در تاریخ اندیشهی سیاسی غرب، با شرحی روشن و پویا از افکار مهمترین اندیشمندان سیاسی غرب مواجهایم. نویسنده به توصیف صرف اندیشهها بسنده نمیکند و ناظری بیطرف باقی نمیماند، بلکه عملاً با مسائل فکری درگیر میشود و در نهایت به شرحی متوازن و درعینحال روزآمد از اندیشههای قدیم و جدید میرسد. با توجه به مسائل حاد معاصر، تأکید نویسنده بر طح مباحث این اندیشمندان اثر را هرچه بیشتر روزآمد میکند.
در این میان، آنچه بیشتر اهمیت دارد، احاطهی مکللند به موضوعات سیاسی و طرح مسائل بنیادی است. ازاینرو تاریخ اندیشهی سیاسی غرب میتواند مدخلی مناسب برای آشنایی با سیر تحول مبانی و مفاهیم سیاسی غرب باشد.
جی. اس. مکللند استاد علوم سیاسی در دانشگاه ناتینگهام و استاد مدعو در دانشگاههای ایندیانا و ساکرامنتو است. از دیگر آثار وی میتوان راستگرایی در فرانسه: از دومستر تا مورا و توده: از افلاطون تا کانتی نام برد.
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